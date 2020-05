Pide Xóchitl Gálvez NO dar carpetazo a investigación por compra de ventiladores



Asegura que atentan contra la salud de los mexicanos.



La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que no pueden dar ’carpetazo’ a las investigaciones sobre la compra de 20 ventiladores a sobreprecio a la empresa de León Bartlett, a pesar de que el IMSS de Hidalgo ya rechazó los bienes.



Dijo confiar que una vez la Secretaría de la Función Pública (SFP) termine con las investigaciones correspondientes, ésta dé parte a la Fiscalía General de la República para que deslinden responsabilidades.



Aseguró que lo más grave y preocupante es que, además de que los comprarían a sobreprecio, los que pagarán las consecuencias son los enfermos de Covid-19 que requieren de ventilación mecánica.



’Están atentando contra la salud de los mexicanos, es urgente una investigación a fondo y un castigo ejemplar a los responsables. No demos el caso por cerrado con la cancelación del contrato’, señaló Xóchitl Gálvez.



Añadió que habría sanciones tanto a la empresa como a los servidores públicos por delitos como tráfico de influencias, encubrimiento, ejercicio ilícito del servicio público o uso ilícito de atribuciones.



La senadora recordó que hace varios meses solicitó una investigación de la evolución patrimonial del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, sin embargo, no ha recibido respuesta.