Pide gobierno de Chimalhuacán atender recomendaciones para evitar golpe de calor

Ante la segunda ola de calor por la que atraviesa el país, la cual provoca temperaturas de más de 30 grados Celsius en el Estado de México, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a través de las direcciones de Salud y de Protección Civil y Bomberos, llama a la población a atender recomendaciones para evitar golpes de calor, así como a proteger a menores de 6 años y adultos mayores, pues son las personas más propensas a presentar agotamiento o golpes de calor.



Como parte de las recomendaciones, la Dirección de Salud exhorta a la población evitar exponerse al sol para evitar golpes de calor; usar bloqueador solar, gafas de sol, gorra y sombrilla; utilizar ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo; así como mantenerse hidratados y beber de 6 a 8 vasos de agua al día.



De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre los síntomas más importantes que pueden indicar que alguien está sufriendo un golpe de calor se encuentran: mareo, fiebre con temperatura desde 39 a 41 grados, dolor de cabeza, sudoración excesiva y posteriormente falta de sudor, aceleración del ritmo cardiaco, convulsiones. Mientras que entre los signos de alarma destacan: piel caliente y seca (no sudorosa), confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes y falta de aire o problemas para respirar.



Por su parte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Chimalhuacán llama a no sobrecargar los medidores de electricidad y apagar los aparatos electrónicos que no se utilicen, encender el aire acondicionado únicamente donde se encuentre la familia y durante las horas de mayor calor, no colocar cilindros de gas al sol, no encender calentadores de agua, tener cuidado con escorpiones y serpientes. Así como evitar dejar en los vehículos sustancias gaseosas, encendedores, perfumes, baterías, no llenar completamente el tanque de combustible del automóvil, no inflar demasiado los neumáticos y viajar con las ventanas abiertas.



Si usted o alguno de sus conocidos llega a presentar algún malestar, acuda a su Centro de Salud más cercano, o bien, a las instalaciones de la Dirección de Salud de Chimalhuacán, que brinda servicio de lunes a domingo de las 7:00 a las 22:00 horas.