Piden a Beatriz, Claudia y Nestora para candidatas a gobernadoras

CHILPANCINGO, Gro., 11 de noviembre de 2020.- Un grupo de mujeres ex perredistas y ex priístas de la capital y Chilapa manifestaron su apoyo para que la ex dirigente del PRD, Beatriz Mojica Morga, la senadoras del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y la de Morena, Nestora Salgado García, sean las candidatas a la gubernatura de Guerrero en el proceso electoral del 2021.



En conferencia de prensa en Chilpancingo, Yolanda Domínguez y María de Jesús Martínez, quienes se identificaron como seguidoras de la ex perredista, indicaron que diversas organizaciones exigen que los partidos políticos y coaliciones postulen a mujeres.



Coincidieron en que los partidos políticos deben respetar los lineamientos de paridad aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), de que al menos siete de 15 candidaturas a gobernador, sean para mujeres.



En el caso de Guerrero, apuntaron que la ex dirigente del PRD, Beatriz Mojica, y las senadoras, Claudia Ruiz Massieu y Nestora Salgado serían las candidatas idóneas para contender por la gubernatura.

Fuente: Quadratín