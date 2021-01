Piden a Conapesca aplicar programa de inspección en Zihuatanejo

www.guerrerohabla.com



ZIHUATANEJO, Gro., 5 de enero de 2021.- El asesor de la Federación de Cooperativas Pesqueras Laguna de Las Salinas de este municipio, Florentino Zavala Clímaco pidió a inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) verificar que los barcos atuneros y camaroneros tengan el dispositivo excluidor de tortuga marina, el cual es vital para que la especie no muera en sus redes de captura.



Entrevistado vía telefónica, el dirigente no descartó que la muerte de las dos ballenas que han aparecido en las costas de Guerrero tenga algo que ver con la presencia de las embarcaciones de altura.



Dijo que posiblemente ambos animales resultaron golpeados en el norte del Pacífico y llegaron en mal estado a este litoral, en donde finalmente perecieron hace algunas semanas.



Lo mismo pudo pasar con las tortugas marinas encontradas muertas en playas de Costa Grande, por lo cual insistió que es de suma importancia la intervención de la Conapesca para que se haga la revisión de los barcos atuneros y de los camaroneros cuando se encuentren en esta parte del litoral guerrerense.



Actualmente no hay presencia de las embarcaciones pero éstas hacen su arribo en febrero, porque vienen a capturar atún y camarón, lo que a su vez se ha empalmado en años anteriores con la mortandad de tortugas y de delfines.



Reiteró que es necesaria la aplicación del programa de inspección y vigilancia para verificar que todas las embarcaciones cuenten con los dispositivos excluidores.



La finalidad es evitar que tortugas, delfines y otras especies mueran en las redes de camaroneros y atuneros.



En 2016 se presentó la última mortandad de tortugas en las playas de Zihuatanejo pero hasta ahora no se han aclarado las causas que provocaron los decesos de los quelonios.

Fuente: Quadratín