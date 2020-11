Piden a Del Mazo Maza terminar la Universidad Digital que lleva cinco años abandonada en San Felipe del Progreso

Por Luciano Tapia García



SAN FELIPE DEL PROGRESO, MÉX. –La comunidad mazahua, niñas, niños, estudiantes, profesores y profesionales de esta región del Estado de México, solicitan del apoyo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza termine la obra en construcción de la Universidad Digital que dejo inconcluso ex gobernador Eruviel Ávila Villegas en la comunidad de Dolores Hidalgo y del que del Mazo lo mantiene abandonado, denunciaron los pobladores.

El doctor José Dolores Garduño, el abogado Manuel Torres, como padres de familia de la familia de los diferentes barrios, señalaron que es un crimen abandonar el inmueble que lleva seis años tirado, cuenta con servicio de seguridad día y noche.

por desgracia en tiempos de pandemia por COVID- 19 cuando los estudiantes de todas las edades que no cuentan con una computadora y servicio de internet se ven obligados a utilizar las tecnologías lo que representa un golpe al bolsillo de obreros, y madres solteras sin trabajo.

Los quesos, demandaron del gobierno federal, investigar y en su caso castigar a quienes resulten responsables por la obra que es un elefante blanco del gobierno de Alfredo Del Mazo.

Indicaron que la Universidad Digital debe operar con carácter de urgente por los tiempos de pandemia para beneficio de los grupos vulnerables de la región mazahua que es considerada como las más pobres yt abandonadas del Estado de México.

Recordaron también que hace varios años, llegó a la zona un programa de engorda de marranos de parte del gobierno del Estado de México, construyeron algunos corrales desde Dolores Hidalgo, San Pedro El Alto, Emilio Portes Gil y otros barrios, colocaron tinacos que nunca fueron utilizados por no contar con agua, energía eléctrica, además de que no llegaron los marranos ni los alimentos para los animales, lo que resultó un fracaso y un fraude al erario del gobierno mexiquense, denunció en su momento a este reportero, el los hermanos ya finados, Marciano y Pedro Arratia, quienes mostraron los corrales hoy abandonados, lo que demuestra la gravedad de la corrupción que impera desde las elites políticas.