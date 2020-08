Piden a Gobierno de Coacalco evitar corrupción y abusos por no usar cubrebocas

Coacalco, Méx., a 02 de agosto de 2020. El diputado Faustino de la Cruz Pérez, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, llamó al Ayuntamiento de Coacalco a agotar las medidas de diálogo y frenar sanciones y arrestos a quienes no usen cubrebocas, para evitar abusos policiacos derivados del punto de acuerdo que aprobó el Cabildo para sancionar con arresto de hasta 36 horas, multas o trabajo comunitario por este motivo.



Con el voto en contra de la síndico María Esther Rodríguez Hernández y los regidores, Enrique Morelos Rosas y Yadira Cruz Ramírez, el Cabildo aprobó la propuesta presentada por el alcalde Darwin Eslava Gamiño, pues consideraron que podría incrementar el abuso y corrupción de la policía municipal.



Pese al exhorto que aprobó la Legislatura el 23 de julio donde llama a los 125 Ayuntamientos a no imponer sanciones económicas y arrestos contra quienes no usen cubrebocas, el Ayuntamiento de Coacalco aprobó infracciones a ciudadanos que no usen este artículo sanitario o careta, cuando transiten por cualquier espacio público del municipio, de uso común o libre tránsito como plazas, áreas verdes o comunes, jardines, senderos, calles, avenidas interiores, tianguis, bazares, áreas deportivas, de recreo o esparcimiento.



Además de inmuebles públicos destinados a la prestación de servicios públicos, inmuebles privados de acceso público, tales como plazas comerciales, mercados, templos religiosos de cualquier denominación y cualquier otro destinado a la prestación de actividades comerciales, sociales, gubernamentales y educativas; o en vehículos de transporte público o concesionado.



La infracción será en actividades de apoyo a la comunidad, que podrán ser conmutables por una sanción pecuniaria de 5 hasta 20 Unidades de Medida y Actualización Vigentes (UMAS) o arresto administrativo de hasta 36 horas.



Los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como las autoridades municipales de verificación, tendrán la función de supervisar el uso de cubrebocas, quienes primero harían un exhorto, y a quien no atienda, remitirían a la Oficialía Calificadora.



Al respecto, el legislador apuntó que el Ayuntamiento de Coacalco debe reconsiderar la aplicación de arrestos, o multas, pues no existen protocolos de actuación y puede dar pauta al abuso de uniformados contra los ciudadanos.



Recordó que esta corporación ha sido señalada como una de las más corruptas de la entidad, y por casos de extorsión a ciudadanos, lo que ha derivado en el despido de más de 90 uniformados.



Hace un año, se registró un enfrentamiento de uniformados municipales con policías de Investigación, adscritos a la FGJEM, cuando pretendían detener a dos elementos de Coacalco acusados de extorsión.



Faustino de la Cruz aseguró que las autoridades locales antes de sancionar o arrestar, deben priorizar campañas de difusión para promover el uso de cubrebocas o mascarilla para generar conciencia, y realizar distribución gratuita de estos artículos en sitios públicos.



’Tiene que haber mucha difusión y conocimiento, señalización del mismo acto para que el ciudadano no sea sorprendido y no se preste para actos de corrupción’, sostuvo el morenista.



En la sesión de Cabildo, la síndico de Morena, María Esther Rodríguez, pidió que el Gobierno local se abstenga de imponer sanciones por no usar cubrebocas, pues hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha emitido un iinstrumento jurídico donde se faculte a verificar el cumplimiento esta medida.





Y recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido a los diferentes niveles de gobierno, que para cumplir con las medidas sanitarias ante la pandemia, no es necesario toques de queda ni acciones autoritarias.