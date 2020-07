Piden al alcalde de Tultepec reconsiderar sanciones y arrestos por no usar cubre bocas

Toluca, Méx., a 01 de julio de 2020. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura local, Julio Hernández Ramírez llamó al Ayuntamiento de Tultepec a reconsiderar la disposición de sancionar con multas y arresto de hasta 36 horas a los habitantes y visitantes a ese municipio que no usen cubre bocas.



El Presidente Municipal de Tultepec, Marco Antonio Cruz Cruz emitió una circular con fecha 30 de junio, dirigida a los habitantes, visitantes y transeúntes, donde señala que es obligatorio el uso de cubre bocas, pues de lo contrario será motivo de sanción con multa de una a 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y el arresto administrativo hasta por 36 horas que se cumpliría en el centro de Detención Municipal.



Julio Hernández llamó al gobierno municipal de Tultepec a que faciliten acciones de salud para el cuidado de los habitantes como lo están haciendo otras autoridades locales, con el reparto masivo de cubre bocas lavables, recorridos en zonas comerciales o de concentración, campañas de difusión para invitar a la gente a respetar la sana distancia y las medidas sanitarias.



’Por un lado se tiene que proteger la salud, pero no se puede caer en ser autoritarios con quien rompa las medidas, se debe invitar, exhortar, y facilitar a la población para que se cumplan las medidas, más no sancionar o castigar, porque estaríamos cayendo en un problema de autoritarismo y se presta para otras cosas como abuso de poder y corrupción’, advirtió el diputado.



Detalló que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Federal alertó sobre los riesgos de caer en medidas autoritarias ante este tema, pues no se debe usar la pandemia y la salud para reprimir, castigar y sancionar al pueblo.



’Hay que facilitarles como gobierno municipal todas las medidas de salud pública a la población, tendrán que sentarse el Cabildo, las autoridades de salud municipal y ver como coadyuvan con la población para que esas medidas se lleven a cabo, con carteles, repartición de gel antibacterial y sana distancia.



Hernández Ramírez aseguró que al sancionar con multas y arrestos, existe un grave riesgo de caer en abusos de poder por parte de la Policía Municipal, en violación a los derechos humanos de las personas, pues no existen protocolos de actuación sobre este tema.



’Esta medida se puede prestar a abusos de poder de la policía, por el desconocimiento de cómo actuar, hay una falta de protocolos y se presta a esas actuaciones, que estarían lesionando los derechos de las personas’, apuntó el morenista.



Recordó que en Guadalajara ya ocurrió el abuso de autoridad por este tema, cuando policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, detuvieron el 4 de mayo a Alejandro Giovanni López por no usar cubrebocas en la vía pública, comenzaron a golpearlo y ahorcarlo, y al día siguiente se informó sobre su muerte.