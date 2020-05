Piden al G7 igualdad de género

Se subestima violencia a mujeres

+El 1 de junio habrá algo de actividad



La Organización Internacional del Trabajo, ONU-Mujeres y la Unión Europea instan a los países del G7 a introducir medidas de promoción de la igualdad de género durante la crisis del COVID-19 .

En una reunión virtual de alto nivel sobre el COVID-19 que reunió a ministros gubernamentales y directores ejecutivos, además de representantes de asociaciones de empresas y de sindicatos, de la sociedad civil y de movimientos mundiales de mujeres y del mundo académico de los países del G7, los participantes coincidieron en que el empoderamiento económico de la mujer debe formar parte de la respuesta a la crisis.

La pandemia ha agudizado las desigualdades ya existentes y ha evidenciado las deficiencias de los sistemas social, político y económico, incluso en relación con el acceso a los servicios de salud y a la protección social. Las mujeres que tienen responsabilidades familiares, los trabajadores informales, las familias de bajos ingresos y los jóvenes están viviendo una tensión especial. Desde que comenzó la crisis, ha habido un notable aumento de la violencia doméstica.

Los participantes instaron a las naciones del G7 a diseñar y aplicar estrategias acordes con las normas internacionales del trabajo para solucionar los problemas de género relacionados con la COVID-19, con las que afrontar los nuevos desafíos de un mundo del trabajo cambiante.

Ampliar la protección social universal y hacer inversiones en la materia; entre otras cosas, dar acceso efectivo y asequible a una atención de la salud de calidad, ayuda a los ingresos y ayuda alimentaria inmediata.

Asegurar que la ayuda a las empresas se dirija a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres, así como a los sectores y ocupaciones más afectados, en los que la presencia de mujeres es mayoritaria.

Proporcionar equipos adecuados de seguridad y salud en el trabajo, capacitación y condiciones de trabajo dignas a los trabajadores sanitarios y a los demás trabajadores de primera línea.

En los planes nacionales de respuesta al COVID-19, prever recursos adicionales para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Invitar a las empresas a que, en las respuestas de política en el lugar de trabajo, se comprometan a pagar un mismo salario por un trabajo de igual valor y a no tolerar el acoso sexual.

Alentar a las partes interesadas del sector financiero a que aceleren la promoción de una conducta empresarial responsable y una cultura inclusiva que promueva la igualdad de género como respuesta efectiva a la crisis.

Diseñar paquetes de medidas de recuperación económica que reconozcan y valoren los empleos y el trabajo no remunerado de cuidado de personas, y proporcionar suficientes guarderías infantiles de calidad.

Incluir a las niñas en los programas de aprendizaje y desarrollo de las competencias durante la crisis y después de ella y recopilar estadísticas y datos relacionados con el género, para fundamentar la respuesta a la crisis y los planes de recuperación.

’La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la función siempre esencial de quienes con su trabajo heroico brillan en esta crisis sanitaria’, señaló el Director General de la OIT, Guy Ryder. ’… Personas que suelen ser invisibles, subestimadas, e incluso ignoradas. Hombres y mujeres que trabajan en la sanidad y en la prestación de cuidados, la limpieza y las cajas de supermercados; los cuidadores no remunerados intrafamiliares y de la comunidad (buena parte de los cuales son mujeres), a menudo, trabajadoras migrantes, y con demasiada frecuencia pertenecientes al grupo de trabajadores pobres y en situación de fragilidad.’

Ryder exhortó a que tanto la respuesta al COVID-19 como la recuperación, ’se centren en las personas’, para enmendar esas injusticias y forjar una ’normalidad mejor ’….

EL GOBIERNO DE MÉXICO SUBESTIMA LA MAGNITUD DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Aunque en México la violencia ha estado presente siempre por el carácter machista de la sociedad, el contexto del confinamiento por la pandemia del COVID-19 aumentó la vulnerabilidad de las mujeres que viven en hogares carentes de elementos mínimos de bienestar y con ello los ataques de los que suelen ser víctimas, aseguró la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

No obstante la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su administración no ha advertido incrementos en los niveles de las agresiones contra ese sector, de acuerdo con la forma de medirlos, que consiste en la presentación de denuncias, aunque reconoce que puede haber cifra negra.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un crecimiento en marzo pasado de las imputaciones telefónicas por acoso sexual, a raíz de las protestas masivas por el Día Internacional de la Mujer, además de que muchas de las víctimas no se reconocen como tales, ’porque están acostumbradas al maltrato y, durante la reclusión obligatoria, han tenido que convivir las 24 horas con su agresor’, aseveró la investigadora del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco.

En este tema, la UAM tiene una función relevante para motivar la reflexión en torno ’a nuestro comportamiento hacia las personas que nos rodean tanto en los ámbitos laboral, educativo y domiciliario, cuestionándonos si reproducimos la violencia que hemos sufrido en razón de nuestro género’.

El gran problema de la sociedad es la enorme desigualdad entre hombres y mujeres en lo relacionado con derechos, oportunidades, reconocimiento y respeto, por lo que ’sólo en la medida en que hagamos analizar a los jóvenes podrá revertirse la situación, pues está comprobado que en países –Noruega, Finlandia, entre otros– donde la brecha es menor, los índices de agresiones también se reducen’.

En el entorno actual es primordial realizar investigaciones sobre cómo se están organizando las familias, ya que si no hay una variable que transforme los roles tradicionales en el hogar, difícilmente se darán los cambios y para esto resultan fundamentales los estudios de género y los cursos sobre el tema que se deben impartir desde la primaria hasta la educación superior.

La UAM está trabajando en la defensa de las mujeres con la implementación de políticas para transversalizar la perspectiva de género y los derechos humanos en la vida universitaria, pero ’es indispensable una modificación al marco legal, pues la Institución se fundó cuando esas garantías no estaban reconocidas constitucionalmente y a lo largo de los años se ha desarrollado una transformación en la materia en nuestra casa de estudios’, finalizó….

LA CERVEZA ES DECLARADA ESENCIAL Y REANUDA PRODUCCION

La cerveza es declarada esencial en CDMX; reanudarán producción a partir del 1 de junio, pero las empresas deberán de mantener un protocolo básico de higiene, así como arreglar la distribución de empleados, mientras que los restaurantes y hoteles abrirán con un 30% de aforo al igual que los servicios religiosos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el plan de reapertura denominado ’Nueva Normalidad’, en él detalló la reincorporación de actividades económicas y sociales, entre ellas se encuentra la reanudación de producción cervecera.

Detalló que se reanudarán labores el 1 de junio, mismo día que inicia la operación del semáforo ’rojo, naranja, amarillo y verde’. Con este semáforo, los capitalinos medirán como se reincorporarán las demás actividades socioeconómicas.

Sheinbaum señaló que la CDMX se mantendrá en el color rojo hasta el 15 de junio, salvo las empresas que se encuentren en actividades esenciales son las que podrán iniciar labores.

Pese a que se reanudarán actividades, las empresas deberán de mantener un protocolo básico de higiene, así como arreglar la distribución de empleados dentro de sus instalaciones para que se respete la sana distancia, así como evitar las aglomeraciones.

Cuando el semáforo pase de rojo a naranja que se prevé inicie a partir del 15 de junio, se implementarán horarios y días de trabajo escalonados en donde habrá un esquema 4 días de trabajo por 10 días de trabajo en aislamiento.

Los micro/pequeños negocios podrán abrir siempre y cuando tengan menos de 30 empleados y los eventos deportivos serán sin público.

Para el semáforo verde, se prevé que inicie en agosto, será la nueva normalidad con mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para contención; abrirán bares, gimnasios centros nocturnos y antros; será el regreso de oficinas mientras que los adultos mayores tendrán que tener cuidado de higiene y sana distancia para la contención de la enfermedad…..

