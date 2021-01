Piden al IEPC cerrar paso a Félix en Pacto por Derechos de Mujeres

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 22 de enero de 2021.- El rechazo de registro a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador por Morena, fue el tema que destacó durante la firma del Pacto Estatal por los Derechos Político Electorales de las Mujeres Guerrerenses, convocado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).



La firma de este Pacto se llevó a cabo de manera virtual y fue transmitida por la página de Facebook del IEPC, donde llovieron los comentarios contra Salgado Macedonio con hashtags como #Unvioladornoserágobernador, #Justiciaparalasmujeres y otros más que pedían que ningún acosador debe estar en el poder.



El coordinador de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco se quejó de la falta de respuesta para cerrarle el paso a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador, ante las denuncias por presunta violación que enfrenta. Dijo que es indignante cómo existe impunidad ante la violencia cometida contra las mujeres, porque las autoridades no actúan contra quienes cometen delitos deleznables.



En este sentido, reclamó que ’el 8 de enero, me presenté a las oficinas del IEPC a presentar una denuncia en contra de un ciudadano guerrerense que aspira a ser candidato a la gubernatura de Guerrero con poca calidad moral’, en referencia la denuncia presentada contra Félix Salgado. Y continuó: ’Yo pedía que por lo menos tuviéramos una respuesta, han pasado 15 días, y no han tenido respuesta, ni siquiera una llamada o una línea por parte del Instituto.



Estamos hablando de un hecho lamentable que ha ocupado la agenda y los principales espacios en los medios de comunicación’. Wences Carrasco agregó que ’en MC queremos una respuesta, y que de una vez por todas se tome en cuenta la violencia contra las mujeres.



Que los partidos políticos tengamos más protagonismo acorde a la situación y cerrar el paso a individuos, como quien pretende ser candidato a gobernador (Félix Salgado), porque sería lamentable y una vergüenza nacional que llegara a ser candidato’.



El presidente del PRD, Alberto Catalán Bastida también hizo referencia al tema y demandó que ningún caso de violencia contra las mujeres denunciado ante las autoridades quede impune. Se comprometió a que su partido no solapará ni postulará a ningún aspirante que cuente con señalamientos o denuncias penales de violencia política de género, ni de actos que denigren la vida pública o privada de las mujeres.



Por su parte, el secretario general de Morena en Guerrero con funciones de presidente, Marcial Rodríguez Saldaña aseguró que en su partido se respetará la paridad en la designación de candidaturas y se impulsará la defensa de las mujeres. El representante de Encuentro Solidario, Marco Antonio Santiago Solís pidió que el Pacto que este viernes fue firmado sea transparente e igualitario.



La activista Yndira Sandoval Sánchez expresó a los presentes que la atención a las mujeres debe ser un asunto de emergencia nacional y permanente, no sólo por coyuntura electoral. Además criticó que en Guerrero los deméritos políticos de las mujeres no sean reconocidos ni valorados, tras indicar que el gran ejemplo es que en el foro de este viernes, ’la mayoría de los presentes eran hombres y no mujeres’.



El Pacto Estatal por los Derechos Político Electorales de las Mujeres Guerrerenses pretende generar instrumentos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de las mujeres.



Plantea que los partidos políticos impulsen en sus agendas de trabajo, normas y políticas contra la violencia y se aplique la cultura de la denuncia.



Estuvieron presentes consejeros del INE, entre ellos, Carla Astrid Humphrey Jordan; el secretario de Gobierno del estado, Florencio Salazar Adame; el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno y representantes de partidos políticos.

Fuente: Quadratín