Piden al Poder Judicial actuar con independencia en caso Kenia

Ecatepec, Méx., a 10 de junio de 2020. La diputada Azucena Cisneros Coss llamó al Poder Judicial del Estado de México a conducirse con autonomía, en el caso de la activista Kenia Hernández Montalván, durante su primera audiencia, pues hay evidencias de que es víctima de persecución política y de la fabricación de un delito, debido a su lucha por la liberación de presos políticos y contra la violencia a mujeres.



Kenia es integrante del Colectivo Libertad Zapata Vive, es beneficiara del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2019, ante múltiples amenazas, ataques mediáticos y agresiones por su labor.



Este jueves se realizará la primera audiencia para determinar la situación jurídica de la activista, en el Juzgado de control de Ecatepec, anexo al Penal de Chiconautla, tras su detención el 6 de junio, acusada de haber cometido robo con violencia, de una cartera con 500 pesos, a dos personas que iban a bordo de una camioneta, durante una protesta en la caseta de San Cristóbal el 19 de marzo.



Cisneros Coss señaló que hay señalamientos de diversas irregularidades registradas en el proceso penal en contra de la luchadora, como no presentar orden de aprehensión al momento de detenerla, y que no hay pruebas de su presencia en el lugar y tiempo en que supuestamente ocurrieron los hechos.



Antonio Lara Duque, abogado defensor aseguró que se está fabricando un delito en su contra, por su labor de defensora de derechos humanos, pues ella no se encontraba en ese lugar en las fechas señaladas sino en el domicilio de resguardo otorgado por el Mecanismo Federal que la protege, y de lo cual aportarán pruebas.



’Kenia no se encontraba en el lugar y el momento en que dicen que cometió ese ilícito a tal grado que incluso las fotografías que presentan son de un grupo diverso al cual pertenece, la están acusando sin presentar ningún tipo de evidencia que verifique que se encontraba en la caseta realizando actos delictivos’, abundó el jurista.



Incluso dentro de la investigación no hay videos que prueben la presencia de Hernández Montalván en la protesta, pese a que todas las casetas tienen sistema de vigilancia y circuito cerrado de video.



Abundó que la Fiscalía acusa a la activista basados en una investigación particular que hizo la empresa Concesionaria Mexiquense, (Conmex), operadora del Circuito Exterior Mexiquense, donde detallan su perfil personal y político para fabricarle el delito de robo con violencia de 500 pesos.



La legisladora y la defensa se pronunciaron por la libertad inmediata de Kenia Hernández, y de esta forma demostrar la independencia de actuación del Poder Judicial.



’Si se convalida la investigación en contra de Kenia, lo único que se estará haciendo será someter al Poder Judicial a los designios y a la voluntad de la Fiscalía General de Justicia, lo cual es un evidente retroceso en términos de desarrollo democrático muy preocupante en el Estado de México’, abundó el abogado defensor.