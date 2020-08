Piden apoyo a AMLO, para Billy Álvarez, ex jugadores de Cruz Azul

+Los participantes buscan recuperar las instalaciones de la Cooperativa



+Persisten versiones de que el club habría recibido hasta 40 millones de dólares por perder finales del futbol mexicano



+Existirían documentos donde explicaban la suma de dinero que recibía el club si no salía campeón



+Llegaría a su fin el verbo Cruzazulear



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Sigue ensombrecido el cielo celeste. Mientras son insistentes las versiones de que el equipo Cruz Azul habría recibido hasta 40 millones de dólares por perder finales del balompié mexicano, exjugadores, barristas de la Máquina y decenas de trabajadores –activos y jubilados– se manifestaron esta madrugada, frente a Palacio Nacional en apoyo a Guillermo Álvarez, de 74 años de edad, –contra quien hay orden de aprehensión–, director general de la Cooperativa, dueña del club de futbol. Solicitan la intervención el presidente Andrés Manuel López Obrador para zanjar el conflicto.



Fue en el año 1997 la última vez que Cruz Azul se coronó campeón de la Liga MX: hace casi 23 años de sequía de títulos de liga. Y ansían la novena estrella.



Baltazar Avendaño y Vicente Reyes, cooperativistas de Cruz Azul, respaldaron la versión que circula hace tiempo:que Billy Álvarez percibía un monto mayor de dinero si perdía a la cuota correspondiente por titularse campeón.



’Hubo un reaseguro de 40 millones de dólares si perdía Cruz Azul cada temporada y se llevaban un millón de dólares si ganaba, es un reaseguro de –banco– Banorte. Por eso durante tantos años no han ganado, era un negocio’, denunció Reyes.



’El seguro pagaba 20 millones de dólares por semestre y solo un millón si ganaba.», comentó Reyes al programa Reacción en cadena.



Y confió como niño con juguete nuevo, ya sin Billy en el cargo:



’Ahora sí´, Cruz Azul, va a ser campeón.’



De ser así se acabaría un ignominioso verbo, sinónimo de derrota: cruzazulear.



Desde el año 2008 hasta la fecha, La Máquina ha estado presente en 5 finales de campeonato de Liga. Todas perdidas. En el Clausura 2013 fue la ocasión en que más cerca se estuvo de romper con la sequía. Pero un aparente infortunio terminaría dándole el título al América.



Además de revelar este supuesto fraude, los Cooperativistas también se lanzaron contra Billy, y coincidieron en afirmar que, incluso, él recibiría una importante suma si quebraba la empresa cementera.



«Todo lo que se pagó jurídicamente ante abogados lo cubría un seguro, todo lo que se gastó en todos estos procesos. Todo estaba asegurado. Se puede ver la cantidad que se le pagaba sí quebrantaba la empresa. Pero la situación es la siguiente: si lo hacía una asociación civil, una revuelta o un grupo de socios que se ponían fuera de lo que abarca este reaseguro, no le pagaban al señor’, aseguró Reyes.



Espaldarazo a Billy



La semana pasada fueron tomadas, con orden de un juez, las instalaciones de la Cooperativa ubicadas al sur de la Ciudad de México, corporativo del que asumieron el control opositores del directivo.



Es por eso que en apoyo a él, un grupo de trabajadores se manifestó desde temprana hora de este lunes 10 de agosto a las afueras de Palacio Nacional para pedirle ayuda al presidente de México para recuperar el inmueble.



Decenas de trabajadores activos, jubilados, exjugadores y hasta barristas del Cruz Azul se dieron cita desde temprana hora en el Zócalo de la Ciudad de México con el fin de mostrar su solidaridad hacia Billy Álvarez, director general de la Cooperativa, de acuerdo con sus simpatizantes, y quien en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia. Hay orden de aprehensión en su contra, acusado de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.



De acuerdo con los organizadores de la manifestación, uno de los principales objetivos de la misma fue sumarse a los esfuerzos por recuperar las oficinas corporativas de la Cooperativa Cruz Azul, ubicadas en la Colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán, al Sur de la ciudad de México, las cuales están bajo el control de los socios disidentes desde la semana pasada.



Exfutbolistas como Guadalupe, Lupillo, Castañeda, miembro del último equipo campeón, además de Rodolfo Montoya y Rafael Toribio, quienes vistieron la playera cementera en los dorados años 70s –cuando ganaron la mayoría de sus títulos–, integraron el numeroso contingente. Aunado a ellos, miembros de La Sangre Azul, una de las barras de La Máquina, también acudieron al llamado.



Otrq de las metas de la movilización era que una comitiva fuera recibida por el presidente López o algún miembro del gabinete, esto con el fin de exponer sus demandas en torno a la larga problemática legal, casi 10 años, que involucra a la cúpula de la Cooperativa Cruz Azul.



El pasado 6 de agosto, los socios disidentes José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidentes del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia de la citada empresa, tomaron posesión de las oficinas ubicadas cerca de Gran Sur gracias a una orden judicial emitida por el Juzgado Sexagésimo de lo Civil en la CDMX.



(Con información de los portales SDP Noticias y vamos Cruz Azul bolavip)