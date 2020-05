Piden apoyo con despensas en ciudad Cuauhtémoc

Ecatepec de Morelos Estado de México Ciudad Cuauhtémoc



lic. Andrés López Obrador

Presidente de México



lic. Alfredo del Mazo Maza

Gobernador del Estado de México



La que suscribe: Gregoria Morales Sierra



Le escribo esta para solicitar su apoyo debido a esta contingencia del COVID 19 estamos pasando por una etapa muy difícil, no hay trabajo y no tenemos para comprar comida.



Espero atienda mi llamado y nos pueda apoyar, con despensas pues muchas colonias estamos en estas condiciones, pedimos su ayuda urgente ya no podemos respetar el quédate en casa si no tenemos alimentos.



Gracias



Gregoria Morales Sierra

cel.55 17 84 31 08