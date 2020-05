Piden apoyo en la colonia Lázaro cardenas

Por medio de este papel me dirijo a usted Sr. Gobernador Alfredo del Mazo que reciba un cordial saludo de la Sra. Rocio Nieves de la Lázaro Cárdenas, de la calle Rúiz Cortinez Mz. 2 Lote 6 solicitando apoyo de canasta básica ya que nos hemos quedado sin trabajo y ya no tenemos para solventar nuestras familias mi esposo se ha quedado sin trabajo por esta contingencia del covid 19 quédate en casa, no tengo para mi medicamento que soy una persona diabetica por eso le pedimos que usted que nos atienda nuestras peticiones a todos los mexiquenses espero su pronta respuesta



Atentamente:



Rocío Nieves