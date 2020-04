Piden boicotear Banco Azteca, tras dichos de Javier Alatorre

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 18 abril, 2020.-Tras el llamado de Tv Azteca de no atender las indicaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, un grupo de migrantes mexicanos llamó a boicotear a las compañías del empresario Ricardo Salinas Pliego para no enviar a través de ellas sus remesas al país.



’Estamos pidiendo a los inmigrantes mexicanos que no envíen sus remesas por medio de Banco Azteca o Elektra. Por Favor dile a tu familia que estamos boicoteando al Grupo Salinas que encabeza Salinas Pliego y los negocios arriba mencionados’, indicó el Movimiento Mexicano Inmigrante (MMI) a través de correos electrónicos.



’El llamado a ‘no hacer caso’ hecho en TV Azteca, a las recomendaciones de los expertos ante la pandemia de Covid-19, en especial a las afirmaciones del Dr. Hugo López Gatell, puede tener consecuencias penales, debido a que puede extender el número de contagios en esta contingencia sanitaria. #ApagaTVAzteca- #BoycotElektra #BoycotBancoAzteca’, añade el mensaje.



En entrevista con La Jornada, Carlos Arango, integrante del MMI, indicó que la organización tomó nota de que hace unos días Salinas Pliego llamó a que no se pararan las actividades económicas por la emergencia sanitaria, ’y el fondo de la cuestión es que francamente le importa más el dinero que la vida de la gente. Es una actitud criminal’.



A lo anterior, dijo el migrante y activista, se sumaron las declaraciones hechas por el conductor Javier Alatorre el pasado viernes 17 en su noticiario nocturno, en las que llama a no escuchar las indicaciones de López-Gatell, lo cual es muy peligroso para el país en el contexto de la pandemia de coronavirus.



’Alatorre es el mensajero, pero es Salinas Pliego el que llama a no escuchar a López-Gatell ni a la Secretaría de Salud. López Obrador ha sido muy amiguito con ellos y ya es momento de tomar un distanciamiento serio. Así no se puede, porque además Salinas Pliego no paga impuestos ni beneficia al país en lo absoluto. Estos siguen nada más chupando dinero, como vampiros o como zopilotes’, lamentó.



Las posibles consecuencias del llamado de Tv Azteca, consideró Arango, son que la gente tome con menos seriedad las medidas de sana distancia que de por sí muchas personas no acatan, lo que implicaría el riesgo de tener mayores contagios y saturar el sistema hospitalario.



’Es una irresponsabilidad y termina justificando a todos aquellos que no quieren apegarse a la norma. Tiene implicaciones muy fuertes, porque de por sí la gente no obedece y muchos piensan que esto (del Covid-19) es puro cuento. Es una situación muy complicada y no hay que echarle más leña al fuego’, consideró.



’(Salinas Pliego) está tratando de presionar para que López Obrador rescate a las grandes empresas, en el fondo de eso se trata. Por eso lo que pedimos es que la gente use otros mecanismos para enviar su dinero a México, que no pase por las remesadoras como Elektra o Banco Azteca, que sólo abusan de lo que mandan los mexicanos, sin hacer nada y sin una actitud de retribución con la comunidad mexicana’, añadió.



’Los migrantes han sido utilizados por todas las instituciones, por las remesadoras y hasta por el gobierno, y no hay un beneficio de las remesas que mandan los mexicanos desde Estados Unidos, aparte de llamarlos ‘héroes’. No se ve ninguna atención a los mexicanos en el exterior, particularmente en este periodo de pandemia. Ahora viene un decaimiento de las remesas por el gran desempleo en Estados Unidos, y millones de trabajadores mexicanos no tienen beneficios sociales por no tener documentos’ migratorios, denunció.