Piden clausura a encarecedores

Organizaciones de trabajadores, como el Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT llamo a las autoridades a actuar con energía en contra de aquellos que atentan contra la economía de las familias mexicanas al elevar los precios de productos de primera necesidad, como el huevo y la tortilla, en estos momentos de emergencia nacional, y demandaron medidas para proteger a los trabajadores que están siendo despedidos.



Lo anterior lo señaló el dirigente del Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT y ex presidente del Congreso del Trabajo, arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones quien destacó que es de mal nacidos subir precios de artículos de primera necesidad en esta etapa tan difícil que enfrentamos en México.

Destaco que tiene información que las autoridades procederán a clausurar establecimientos que estén cometiendo este tipo de ilícitos que lastiman a la sociedad pues violan la ley y afectan a la población de menores recursos condenándolos a enfrentar hambre y desesperación.

También señalo que existe la seguridad de que el INFOINAVIT no dejará solos a los trabajadores que están enfrentando problemas por despidos injustificados o a que los han descansado sin goce de sueldo, por lo que en breve el director de la institución, Carlos Martínez, dará a conocer las medidas de emergencia que se aplicaran parea enfrentar esta contingencia.

Y mientras tanto Comunicación Social del INFONAVIT convoco a conferencia de prensa que ofrecerá el propio director, Carlos Martínez, tras la solicitud de la Dirección Sectorial de los Trabajadores, que encabeza Mario Macías Robles y de los representantes obreros en el Consejo de Administración, así como del propio sector patronal de atender este problema que cada día en mayor de los trabajadores que se han quedado sin empleo.

Riva Palacio Pontones dijo que no es el momento de subir precios y menos de artículos de primera necesidad, sobre todo cuando requerimos de la solidaridad nacional, por lo que pidió se aplique todo el rigor de la Ley a este tipo de hambreadores y convoco a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes para que las autoridades puedan actuar.

También dijo que tiene conocimiento que la decisión del Consejo de Administración es ña de proteger a los derechohabientes y actuar con cautela, sobre todo cuando se tiene conocimiento de que algunos irresponsables han mandado a su casa a sus trabajadores y sin goce de sueldo, haciéndoles imposible cumplir con el pago de sus deudas….

LA REFORMA AL ARTICULO 4to CONSTITUCIONAL GARANTIZA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS

Con 91 votos a favor, un voto en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó ayer la Reforma Constitucional para garantizar los Programas Sociales de la 4T, entre los que se encuentran las Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Después de la iniciativa de Ley presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elevar a rango constitucional los Programas Sociales para el Bienestar, el día de ayer fue aprobado por la Cámara de Senadores.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Política Social que se orienta a garantizar derechos y disminuir desigualdades, en particular de los grupos más pobres y marginados.

Entre los programas sociales aprobados se prevé un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a familias que viven en condición de pobreza, marginación, vulnerabilidad, violencia y a estudiantes indígenas y afromexicanos, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Al respecto, Leticia Ánimas Vargas, Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, expresó ’garantizar educación a toda la población es el mayor reto del actual gobierno, ya que recibirla es un derecho universal de sus habitantes y, por ello, el Estado tiene la obligación de asegurar que ese derecho se haga efectivo. La política de becas no debe estar sujeta a los cambios de las políticas de un gobierno, es necesario fijar postura constitucional para garantizar los trayectos formativos de los alumnos en el sistema educativo nacional’….

PLAN DE ACCION PARA EL HOGAR ANTE EL COVID-19: IMSS

El curso permitirá adquirir competencias indispensables para definir acciones que mitiguen enfermedades infecciosas y evitar su propagación.

En el sitio https://climss.imss.gob.mx/ se conjuntan esfuerzos de divulgación científica con la participación de especialistas del Sector Salud.

Al iniciar la Fase II de dispersión comunitaria por la emergencia sanitaria del coronavirus, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha el curso en línea ’Plan de acción para el hogar ante COVID-19’, a través de la plataforma CLIMSS.

El curso disponible en https://climss.imss.gob.mx/ tiene como objetivo brindar información para realizar planes de acción durante esta nueva fase de la contingencia, y así evitar la propagación del virus.

Con duración de una hora esta herramienta en línea busca definir las acciones que contribuyan a prevenir enfermedades infecciosas y mitigar su propagación.

En el curso ’Plan de acción para el hogar ante COVID-19’ se abordarán los temas:

1. ¿Cómo puedo ayudar para evitar la propagación de COVID-19?

a. Diferentes escenarios ante COVID-19

b. ¿Qué es la dispersión comunitaria?

c. ¿Por qué es importante quedarse en casa?

d. Al cuidarte tú cuidas a los demás.

e. El efecto de las compras de pánico.

2. Plan de acción para el hogar a. Previo a la dispersión comunitaria.

b. Durante la dispersión comunitaria.

c. Al término de la dispersión comunitaria.

El curso en línea disponible las 24 horas en forma gratuita es una herramienta que el Seguro Social pone a disposición del público en general para comprender la contingencia ocasionada por el coronavirus, así como prevenir contagios, evitar su propagación y replantear las actividades cotidianas……

