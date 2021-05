Piden comisión legislativa que acompañe la investigación

El mundo político mexicano se metió de lleno al colapso de la Línea 12 del Metro, y senadores y diputados de oposición pidieron crear sendas comisiones legislativas que acompañen a las investigaciones técnicas y penales del percance, para así garantizar juicio y castigo a culpables, y un posible juicio político a autoridades responsables.



Frente a estos reclamos, el zacatecano Ricardo Monreal, el personaje más emblemático e influyente de la 4T en el Congreso y el poder político en México, le exigió a opositores guardar objetividad y madurez, y alejarse de posiciones electoreras para permitir que ’aflore’ la verdad en estos hechos.



Poco más tarde promovería un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, mientras Eduardo Ramírez, presidente del Senado, acompañado por el veracruzano Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN; de Abelardo Martín, coordinador de Comunicación Social y de Eduardo Fernández, director del Canal del Congreso, izaba la bandera a media asta.



El zacatecano confió en que las autoridades cumplan con su responsabilidad y pronto lleguen a la verdad de estos hechos.



Entre las primeras reacciones la Constructora ICA se deslindó y señaló a Carso, de la familia Slim, de tener responsabilidad en estos hechos.



En este contexto, entre el estupor y el dolor de los mexicanos, Fernando Espino líder de más de 8 mil trabajadores del Metro adelantó que irán en los siguientes días a una huelga en reclamo de programas de rehabilitación y mantenimiento para evitar más hechos como éste. Recordó que de la falla que provocó el derrumbe de antenoche se hicieron varios reportes desde 2019 a la fecha. Mientras la Línea 12 volverá a permanecer cerrada de manera indefinida.



La pandemia obliga a modernizar el IEPS



Mientras tanto, senadores, especialistas y productores exigieron ir a la revisión y modernización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el controvertido IEPS, aplicado a bebidas alcohólicas a fin de, dijeron, impulsar y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.



Todos ellos indicaron que urge pasar a un modelo recaudatorio de cuota fija, que permita competir a los pequeños productores.



Así, durante el foro ’Hacia la modernización del esquema fiscal de las bebidas alcohólicas en México’, el senador Gerardo Novelo -suplente del senador Jaime Bonilla, hoy gobernador de Baja California-, indicó que la caída económica generada por la pandemia de la Covid-19 obliga a buscar nuevas fuentes de financiamiento fiscal.



Debates definen alcances de candidatos



Con candidatos en su mayoría poco atractivos, las 15 entidades, donde se renovarán gubernaturas tienen programados este mes de cierre electoral una serie de debates donde se espera expongan programas y propuestas.



Así, el pasado fin de semana arrancó en Querétaro un encontronazo que no hizo mella al preferido de los votantes del estado, el panista Mauricio Kuri.



En este debate participaron los 10 candidatos que aparecerán en la boleta local a saber: Kuri (PAN); Abigail Arredondo (PRI); Raquel Ruiz (PRD); Celia Maya (Morena); Miguel Nava (RSP); Beatriz León (MC); Juan Carlos Martínez (Fuerza por México); Katia Reséndiz (PVEM); Penélope Ramírez (PT); María de Jesús Ibarra (PES). Demasiados aspirantes para tan poco premio, porque Kuri solito se levanta el 52 por ciento de las preferencias electorales.



Donde hubo más expectación fue el pasado fin de semana en Baja California ya que la candidata del sistema, la morenista Marina del Pilar Ávila -dicen, protegida del gobernador saliente, el también senador con licencia Jaime Bonilla-, no asistió al debate.



Y pues le dejó cancha abierta y puesta al preferido de las encuestas, al ingeniero y dueño de Caliente, el priísta Jorge Hank, quien aprovechó para promover sus aplicaciones digitales donde los ciudadanos y quien quiera pueden consultar sus propuestas y pronunciamientos más importantes.



El golpe político y electoral contra la candidata de Morena, Marina del Pilar, vino no de Hank, sino del Departamento de Estado de Estados Unidos que recomendó este mismo fin de semana a sus ciudadanos no visitar Mexicali, por los altos índices de delincuencia y violencia que se presentan en la capital bajacaliforniana. Resulta que Marína del Pilar era hasta hace unos meses alcaldesa de esa ciudad. Como diría Robin a Batman: ¡Santas -e inoportunas- recomendaciones!



Otro debate por demás esperado es el de Nuevo León, donde se medirán finalmente el senador Samuel García (puntero con más de 30 puntos de preferencias electorales) y el priísta Adrián de la Garza (con más fe 20 puntos) y con la neomorenista Clara Luz Flores ya en un lejano tercer sitio.



