Piden diputados al Ejecutivo estatal informe las acciones específicas de apoyo por Covid-19 en las comunidades indígenas y afromexicanas

Chilpancingo, Gro., a 9 de septiembre del 2020.- A propuesta del diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena), el Congreso local exhortó al Ejecutivo estatal y a los titulares de las secretarías de Administración y Finanzas y de Salud, para que informen acerca del impacto del Covid-19 en los pueblos originarios, el equipamiento otorgado a los hospitales Covid-19, los apoyos alimentarios, económicos, de servicios e infraestructura que se han implementado para contrarrestar su condición de vulnerabilidad frente a la pandemia, y los recursos erogados por estas acciones.

Asimismo, a petición de la diputada Verónica Muñoz Parra (PRI) se exhortó al Gobierno Federal para que a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, informen las estrategias y acciones implementadas en favor de estos sectores, y al Gobierno del Estado para que considere recursos suficientes en el Presupuesto 2021 para la atención prioritaria de las zonas indígenas y afromexicanas de la entidad.

Al presentar el exhorto, el legislador expuso que día a día se siguen sumando muertes y contagios por Covid-19, pero que no se ha dado a conocer la cantidad de personas indígenas y afromexicanas que han sido atendidas en hospitales, con qué equipamiento se cuenta para su atención, y la cantidad de recursos que se han destinado para este sector.

Explicó que el gobernador del estado, en un acuerdo extraordinario publicado en el Periódico Oficial el pasado 30 de marzo, aprobó medidas económicas y fiscales en favor de las empresas y de la población del estado por la contingencia sanitaria, con el objetivo de ajustar el presupuesto y crear un fondo de 200 millones de pesos para la emergencia.

Agregó que el 3 de julio del 2020 en videoconferencia, el Congreso se reunió con los secretarios de Finanzas y Administración y de Salud del Gobierno estatal, quienes informaron sobre las finanzas del estado y el Sector Salud, en particular sobre los ajustes realizados al Presupuesto 2020 como apoyo para combatir la pandemia, el destino de los mismos y el manejo y situación actual del Covid-19 en Guerrero.

Dijo, sin embargo, que no se especificaron en los ajustes presupuestales señalados por el Ejecutivo del estado, la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud, lo que corresponde a la atención brindada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En ese sentido, Tito Arroyo recalcó que es necesario saber qué recursos, programas o acciones se han destinado a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y el equipamiento médico especializado que se ha otorgado a los hospitales Covid-19 que atienden a los mismos, y los apoyos alimentarios, económicos, de servicios e infraestructura que se han implementado para contrarrestar su condición de vulnerabilidad frente a la pandemia.



