Piden empresarios que haya Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo para reactivar la economía en Chilpancingo

Empresarios dedicados al comercio en las ferias que se realizan en el estado, demandaron hoy al gobierno del estado que permita la realización de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo ’para reactivar la economía en la ciudad’, con la garantía de que antros, barras, restaurantes y demás negocios sólo darán atención al 30 por ciento de sus capacidades con el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia y la toma de temperatura corporal.

Y propusieron a las autoridades municipales que sólo les cobren el 30 por ciento del costo de la renta de locales, y que en la misma proporción paguen impuestos y licencias por estar en tiempos de pandemia.

Los empresarios ferieros ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa, en la que señalaron que de no prosperar su propuesta se sumarán a las restricciones sanitarias que estableció el gobierno del estado, pero que no permitirán que gente de fuera venga a contagiar a los guerrerenses.

A través de un documento dirigido al gobernador Héctor Astudillo, la Unión de Empresarios de Bares, restaurantes, artesanos, ganaderos, narradores, jinetes, payasos de rodeo, músicos, sonideros y otros prestadores de servicios de la capital del estado, ’presentamos nuestra inconformidad por la suspensión de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo edición 2020-2021, y por la suspensión de conciertos, bailes y jaripeos en la entidad, porque no se actúa de manera equitativa ocasionando un daño severo a la economía de la ciudad’.

En el plan de trabajo que propusieron a las autoridades estatales y municipales para reactivar la economía en Chilpancingo, los empresarios plantean que las instalaciones de la feria sean abiertas de 2 de la tarde a 12 de la noche; habrá una sola entrada a las instalaciones y 2 salidas, con la colocación de túneles y tapetes sanitizantes; gel antibacterial y la toma de temperatura con la obligación de que todos porten cubrebocas.

Habrá pasillos con direcciones para los visitantes con ventilación para evitar aglomeraciones, y que todos respeten el uso de cubrebocas; en el Teatro del Pueblo las instalaciones sólo darán atención al 30 por ciento de su capacidad. Proponen que sólo haya una entrada y una salida con tapetes sanitizantes, gel antibacterial y toma de temperatura en el acceso. Todos con cubrebocas.

Proponen que en la plaza de toros los eventos sean al 30 por ciento de la capacidad. Estiman que cuando mucho podrán entrar 3,500 personas, considerando que el aforo de la plaza es para 12,000 asistentes, con sanitización de las instalaciones 2 horas antes de abrir las puertas.

Sanitizar los juegos mecánicos antes de que sean utilizados, con el uso de tapetes sanitizantes y gel antibacterial. Todos deberán portar cubrebocas y todos los juegos deberán ser al aire libre.

Para la operación de discotecas y bares la propuesta es que operen al 40 por ciento de su capacidad. Habrá en los accesos tapetes sanitizantes, gel y toma de temperatura. Las mesas estarán separadas 1.5 metros y sólo podrán estar 4 personas como máximo por mesa.

Los restaurantes operarán al 30 por ciento de su capacidad con tapetes sanitizantes y gel. Los menú o cartas deberán estar a la vista. Entre mesa y mesa habrá una distancia de 1.5 metros con 4 personas como máximo por mesa. El cubrebocas sólo será retirado para ingerir alimentos.

Los locales comerciales operarán sin aglomeraciones. Todos deberán ser sanitizados antes de abrir. Todos los prestadores de servicio en las instalaciones deberán portar cubrebocas; transportistas y pasajeros deberán portar cubrebocas. Propusieron a las autoridades que el cobro del arrendamiento o pisaje sea el equivalente al 30 por ciento en apoyo a la economía de los prestadores de servicios.

También plantearon que sean reactivados los conciertos, bailes, ferias y jaripeos en el estado, acatando todas las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios.