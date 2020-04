Piden expertos de la UAGro extremar precauciones por fase 3 de la pandemia

Debido a la entrada de la Fase 3 en México por la contingencia del COVID-19, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán moderó el panel virtual ’La Importancia del Cuidado de la Salud de la Emergencia Sanitaria’, donde expertos de la UAGro pidieron a la población extremar precauciones para evitar contagios en esta nueva etapa de la pandemia.



En el panel participaron el Director del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, José Legorreta Soberanis; la Directora de la Facultad de Psicología y Responsable del Call Center de la UAGro, Noemí Mosso Heredia y el Doctor en Biomedicina Molécular y especialista en Virologia, Oscar del Moral Hernández.



En el desarrollo del panel, Legorreta Soberanis condenó las agresiones a los trabajadores de la salud que se han suscitado recientemente en diversos estados del país: ’en estos momentos los médicos están haciendo una labor heroica, merecen todo nuestro respeto y solidaridad’.



Pidió a los ciudadanos que hoy más que nunca en esta fase 3, ’deben quedarse en casa porque es la única manera de poder aplanar la curva, es decir evitar que crezca el número de contagios y muertos en Guerrero y nuestro país’.



Por otra parte, Noemí Mosso Heredia emitió diversas recomendaciones para evitar que en las familias, su salud mental se vea afectada por el encierro, desesperación, estrés o ansiedad que llega a producir la cuarentena.



Para evitarlo, recomendó dormir bien, comer de una manera balanceada, hacer ejercicio, pilates o yoga en casa porque ayuda ’a liberar el estrés de manera adecuada; también nos ayuda leer, y en generar tratar de tener la mente ocupada’.



La psicóloga informó que en estas condiciones no es recomendable consumir alcohol y dedicar algunas horas para hacer actividades recreativas: ’A los niños también pueden hacer ejercicios motores para evitar el estrés o la irritabilidad’.



Así mismo, Oscar del Moral Hernández recomendó a la población no creer en rumores acerca de cómo se contagia el virus; entre ellos dijo que es falso que el COVID-19 se se transmite a través del aire: ’la única la vía de contagio es por contacto directo a través de superficies contaminadas’.



Dijo que por el momento no existe una vacuna para erradicarlo y que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es lavarse las manos constantemente con agua y jabón.



También señaló que pueden pasar varios días para que los infectados puedan desarrollar síntomas,’ es un virus muy resistente a las condiciones naturales, por eso debemos extremar nuestras medidas de higiene’.



