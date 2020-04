www.guerrerohabla.com



Piden extender cuarentena hasta 2022 para erradicar coronavirus pues afirman que un solo confinamiento no detendrá la pandemia.



Estados Unidos. Abril 15, 2020.-Los expertos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos simularon la trayectoria que tendrá el virus en el Mundo y llegaron a la conclusión de que se necesitan dos años más para evitar que exista un colapso por la enfermedad.

Por medio de una simulación en computadora, los expertos asumieron que el COVID-19 se volverá estacional y que se quedará entre los seres humanos como los otros coronavirus que causan la gripe y que en el frío provocan tasas de transmisión más severas.

Sin embargo, este estudio se basa en el impacto que el COVID-19 ha tenido en la actualidad y sin conocerse específicamente cual es el alcance de la misma.

Además, los científicos están esperando a ver si la enfermedad causa inmunidad y si esta es suficiente para in contrarrestando el coronavirus.

’Descubrimos que es probable que las medidas de distanciamiento social por única vez sean insuficientes para mantener la incidencia del SARS-CoV-2 dentro de los límites de la capacidad de atención crítica en Estados Unidos’, sostuvo el autor principal, Stephen Kissler, en una intercambio con periodistas.

’Lo que parece ser necesario en ausencia de otro tipo de tratamientos son los períodos intermitentes de distanciamiento social’, agregó.

El equipo aseguró que era muy poco probable que la inmunidad fuera lo suficientemente fuerte y dure lo suficiente como para que el Covid-19 se extinga después de la ola inicial, como fue el caso del brote de SARS de 2002-2003.

Mark Woolhouse, un epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Universidad de Edimburgo, dijo que ’este es un estudio excelente’, aunque remarcó que ’es importante reconocer que es un modelo; es consistente con los datos actuales, pero no obstante se basa en una serie de suposiciones, por ejemplo sobre la inmunidad adquirida, que aún no se han confirmado’.

