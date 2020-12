Piden huelguistas de Notimex a López Obrador milagro de Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Las y los trabajadores en Huelga de Notimex presentaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el propósito de lograr una pronta solución al conflicto laboral, luego de las tácticas dilatorias que aplicó la Dirección, encabezada por Sanjuana Martínez, para retrasar la audiencia derivada de la demanda de imputabiidad hasta enero.



En la víspera de la Navidad, los huelguistas recordaron que el compromiso del primer mandatario fue resolver la Huelga, que hoy jueves llega a 309 días, antes de esta fecha. Sin embargo, la directora de Notimex no acató esta instrucción y presentó recursos para retrasar la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) sobre la imputabilidad.







Por ello, así como se hace en estas fechas, las y los trabajadores de Notimex pidieron al presidente les otorgue tres regalos de Navidad: Salud, trabajo y amor, todo con la solución de la Huelga, toda vez que permanecerán en campamentos, en la calle, exponiendo la salud, sin recursos económicos y alejados de sus seres queridos, algunos de ellos enfermos de Covid.

Adjuntamos la carta para su conocimiento.





México, 24 de Diciembre de 2020





Querido presidente Andrés Manuel López Obrador:



Sabemos que este año no ha sido fácil. Lo sabemos bien porque llevamos 10 meses de Huelga en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en los que hemos estado sin recursos, sin sustento para nuestras familias y en medio de la mayor emergencia sanitaria en el mundo y en el país.



Las y los trabajadores de Notimex queremos decirle ¡nos hemos portado bien!. Hicimos todo lo que usted ha instruido para resolver este conflicto laboral. Interpusimos las demandas y quejas necesarias ante las instituciones correspondientes; hemos acudido a las autoridades que podrían apoyar en que se respeten nuestros derechos laborales y humanos, pero hasta ahora no hemos tenido éxito en la respuesta.



Esta situación no se debe a la falta de voluntad de los funcionarios públicos que han participado en el proceso, como los de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social; de la Secretaría de Gobernación; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras. El problema fundamental por el que seguimos en la calle, aún en Semáforo Rojo por la pandemia, es la falta de voluntad de la Directora de la Agencia, Sanjuana Martínez, para resolver el conflicto.





Hemos confiado en su instrucción de que la Huelga se resuelva pronto, de forma definitiva, pero lo más importante, con apego a la Ley. Sin embargo no hemos tenido respuesta.







Por ello en esta Navidad queremos pedirle tres regalos: Salud, trabajo y amor.





• Salud para que nos ayude a la pronta resolución de la Huelga y así podamos tomar las medidas de seguridad sanitaria correspondientes, nos resguardemos en casa y evitemos poner en, riesgo nuestra vida y la de nuestras familias.



• Trabajo, porque con su intervención podremos dar por terminado el conflicto, regresar a nuestra fuente de empleo y servir a nuestro mandato como trabajadores del Estado, llevando el derecho constitucional a la información a los mexicanos.



• Amor, para todas y todos los trabajadores, no sólo los de Notimex, sino toda la base trabajadora que ha visto violentados sus derechos laborales. Como usted siempre dice, no tenga duda que ’amor con amor se paga’.



Esta Navidad las y los trabajadores en huelga no podremos estar en casa con una cena de celebración; primero, porque algunos de nuestros compañeros padecen Covid, uno de ellos está en el hospital y otro está conectado a un tanque de oxígeno, o bien, tienen familiares en estado de gravedad; segundo, porque otros estarán en los campamentos defendiendo la huelga en la calle; tercero, no tenemos dinero.



Usted tiene la posibilidad de que este milagro se realice. Sabemos que es un hombre de lealtad con la justicia, por lo que tenemos la seguridad de que será leal a las y los trabajadores que confiamos en su gobierno. Muchos somos reporteros y fotógrafos que lo hemos seguido desde su Jefatura de Gobierno, sus campañas y ahora como Jefe del Estado mexicano.







Le deseamos una Feliz Navidad, a lado de sus seres queridos.



Atentamente



Trabajadoras y trabajadores en Huelga de Notimex