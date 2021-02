Piden más de 600 militantes de Morena quitar candidatura a Félix Salgado

ACAPULCO, Gro., 3 de febrero de 2021.- Mujeres, militantes de Morena exigieron que se retire a Félix Salgado Macedonio la candidatura a gobernador de Guerrero, ante los señalamientos de violencia sexual.



En una carta firmada hasta el momento por más de 600 militantes y simpatizantes, señalaron que las cinco denuncias por delitos sexuales contra Félix Salgado no son hechos aislados.



La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga hizo público el pronunciamiento a través de Facebook, el cual es dirigido al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.



Además de a la secretaria general de Morena, Citalli Hernández Mora, al senador Alejando Piña Villa, a la secretaria de la Diversidad Sexual, Esther Gómez Ramírez, al secretario del Combate a la Corrupción, Carlos Evangelista Aniceto y a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones.



En la carta, calificaron como irresponsable la defensa de las candidaturas ’de personas impresentables, que representan por sus actos y señalamientos la violencia contra otras personas, en particular aquellos señalados por violencia sexual contra mujeres y menores de edad’.



’No es el PAN o el PRI, ni ningún otro partido tradicional quienes vienen a ’marcarnos agenda’, como dirían algunos, somos mujeres de Morena: fundadoras, militantes, simpatizantes, mujeres que hemos trabajado también por este proyecto y lo hemos hecho a ras de suelo.



Así que es tan nuestro como del grupo que hoy está tomando las decisiones y que debería representar la voz de todas y de todos, y hoy esa voz llama urgentemente a recapacitar sobre lo que se está decidiendo’, refirieron en la carta.



Se destacó que el interés ’es la dignidad de la gente, la justicia para las víctimas, refrendar la confianza ciudadana cerrando la posibilidad de perpetuar a personajes turbios, como lo hicieron durante años muchos partidos’.



Asimismo llamaron a que ’este proceso interno sea ejemplar por sus decisiones y no anecdótico por sus omisiones a favor de algunos.



No pasemos a la historia como un partido más que decidió ignorar a las mujeres. En Morena somos distintos, somos ejemplo a seguir, somos la esperanza de México. No fallemos a las mujeres, niñas y adolescentes mexicanas. Por el derecho a vivir libres de violencia’.