Piden más dinero gobernadores del PAN "para atender COVID", dicen

Los gobernadores del PAN urgieron al gobierno federal a concretar reformas para adecuar el reparto de recursos para los estados, en especial ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, que ha impactado a todo el país.



"La pandemia de salud está siendo atendida, justamente, desde los estados y con los recursos ordinarios de los estados ante una situación extraordinaria", sostuvo en un comunicado la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).



"La reactivación de la economía solo se dará si las entidades cuentan con los recursos legales, financieros, económicos y políticos para empujar el alivio de México", agregó.



La GOAN urge al gobierno de México a que se lleve a cabo una serie de reformas en materia de federalismo.



Para los mandatarios estatales panistas, una medida necesaria es una reforma fiscal para establecer nuevas fórmulas de distribución de los recursos para los estados, con lo que pueda haber un consenso y generarse un nuevo pacto fiscal.



Asimismo, los panistas llaman a concretar una reforma constitucional para crear un marco adecuado en cuanto a recursos, atribuciones y competencias para los estados y municipios.



"Requerimos adecuar el texto constitucional para evitar que sobre los estados recaigan todas las obligaciones mientras se preservan todos los derechos para el gobierno", señaló la GOAN en su comunicado de prensa difundido este domingo.

México recuperará su grandeza desde los estados.



Trabajaremos para ofrecer una alternativa clara de solución a la crisis.



Ofreceremos prosperidad a las familias, un nuevo federalismo para hacer que prevalezca la democracia y la libertad en el país.



July 12, 2020

La GOAN difundió este mensaje al tiempo que el país sigue batallando para frenar los contagios de COVID-19, que al corte de la noche del sábado rebasaron la barrera de los 295,000 casos confirmados acumulados.Desde que la pandemia llegó a México, varios gobernadores panistas han llamado al presidente López Obrador a tomar medidas extraordinarias, en particular en materias como la economía. Para esos mandatarios estatales, se requieren apoyos extraordinarios para la iniciativa privada, de manera que no se pierdan tantos empleos y la recuperación económica no tarde.El sábado, la GOAN también informó que su nuevo presidente será el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. En 2021, Querétaro será uno de los 15 estados donde se realizarán elecciones para renovar la gubernatura.