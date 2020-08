Piden padres no cerrar caso Ayotzinapa tras filtración de información

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 13 de agosto de 2020.- El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz informó que los papás pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se cierre el caso tras la filtración de información del caso y solicitaron la limpieza de instituciones, de funcionarios que han participado en el caso y que son de la administración federal anterior.



En declaraciones en el Asta Bandera de Acapulco, explicó que en medios de comunicación se filtró información de presuntos involucrados en el caso Ayotzinapa y esto no se canaliza de manera oficial a través del fiscal encargado Omar Gómez Trejo, por lo que los padres temen que las filtraciones sirvan para avisar a los involucrados y puedan fugarse.



Ante esto los papás solicitaron a la fiscalía que investiga el caso que indague en dónde se filtra esta información y continúen abiertas las investigaciones. Asimismo los padres de los 43 pideron se limpien las instituciones participantes en el caso Ayotzinapa, de funcionarios del gobierno federal anterior, y que continúan en este, ya que afirmaron que son parte del crimen y entorpecen las investigaciones.



Como ejemplo puso la orden de liberación de El Mochomo, implicado en la desaparición de los normalistas. Dijo que el presente Andrés Manuel López Obrador les aseguró a los padres que el caso no se cerrará y se continuará hasta dar con los responsables.

Fuente: Quadratín