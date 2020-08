Piden policias municipales de Texcoco, ya no existan dedazos, extorsiones y amenazas de los altos mandos

Más de 500 elementos de la Policía Municipal que conforman esta seguridad en este municipio de Texcoco, ha dejado mucho de qué hablar después de entregar a elementos grados, esto promovió mucha polémica, ante el favoritismo de varios elementos quiénes algunos policías no fueron tomados en cuenta ya que lleva más de 20 años en la corporación y no recibieron du grado, destacaron que sólo tienen consentidos el director de la policía y el comandante ya que estas personas no son merecedoras de dichos grados donde no tiene la facultad y el conocimiento de esta carrera policial.

Comentaron Qué es triste ver qué otros policías reciban un grado sin merecerlo ya que varios de los elementos de la Policía Municipal han tenido la dedicación con cabalidad y cursos entregados durante años y el grado es muy importante para ellos para poder aspirar a más y así poder tener otro puesto más alto con su capacidad de cada uno de ellos pero ahora, se ven con enojó y tristeza, por el favoritismo de algunos elementos ppr parte del director Alfonso Valtierra

El descontento de los policías municipales es por qué de manera fraudulenta sus consentidos de los altos mandos, recibieron grados quienes pudieron comprarlo, cuando por derecho todos podemos aspirar a uno, no es posible que los que tenemos más de 20 años no se nos tomó en cuenta; pero si se otorgaron a las nuevas generaciones, es injusto ya que somos nosotros los elementos que nos arriesgamos al cumplir con el deber, asi lo señalaron los oficiales





Expresaron donde está la comisión de Servicio Profesional de Carrera? Cuando publicaron la convocatoria? Ante esto quisimos entregar un oficio pero no lo quisieron recibir,

Destacaron que están cansados de que los jefes no los tomen en cuenta el favoritismo que tienen algunos policías por ser amigos, parejas o compadres. Siempre nos acusan de marrulleros por pedir lo justo, queremos que ya no nos amenacen con corrernos por defender nuestros derechos, pedimos que se deje sin efectos los grados regalados por el Director Valtierra, al que por cierto le quedó grande el cargo. Pedimos que nos atienda la presidenta y no mande a su representante.

Este mensaje pedimos que sea compartido ya que estamos amenazados con despedirnos si seguimos con nuestra inconformidad.

Lema

Basta de tantos dedazos, extorsiones, y amenazas con corrernos

Piden a la Presidenta municipal intervenga y escuche sus peticiones de los elementos de la Policía Municipal de Texcoco