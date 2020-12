Piden PRI, Morena y MC mayor inclusión de mujeres en altos cargos

www.guerrerohabla,com



ACAPULCO, Gro., 7 de diciembre de 2020.- Integrantes de la Red por la Paridad Sustantiva en Guerrero de los partidos PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, se pronunciaron a favor de incidir en la próxima administración pública estatal, y para que haya más inclusión para las mujeres en cargos importantes.



En conferencia de prensa reprocharon que no haya oportunidades en dependencias y otros sectores, recordando que anteriormente a los partidos políticos se les exigía una división entre hombres y mujeres de un 70 y 30 por ciento, sin embargo no siempre se cumplía.



La secretaria de Género del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Margarita Suazo Mesa, señaló que los espacios en cargos públicos no deben darse a mujeres sólo por ser esposas o familiares de los funcionarios, sino que se debe tomar en cuenta la formación académica de cada una.



’La presencia de hombres y mujeres sensibles en administraciones públicas, la variable de género al ser incluidos en las políticas públicas, debe considerarse como una categoría de poder, lo cual es un principio asociado como éticas, políticas y filosóficas sobre la justicia de mujeres y hombres’, dijo Rosamaría Aguilar Miranda, presidenta de la Coalición Guerrero es de Mujeres.



En la conferencia también estuvo presente Amparo León Carbajal, simpatizante de Morena defensora de los Derechos Humanos e integrante del Consejo Internacional de los Derechos Humanos; Donel Cheyen Hernández Rivera, directora de la escuela de Formación Política para Mujeres Líderes en Guerrero del partido Movimiento Ciudadano.

Fuente: Quadratín