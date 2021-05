Piden priistas de Querétaro expulsión de Osorio Chong por traicionarlos

Integrantes del PRI quieren fuera del partido al senador Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó Abigail Arredondo Ramos, candidata a la gubernatura de Querétaro del tricolor, después de que el hidalguense subiera a redes sociales un video donde se le observa en conversación con Mauricio Kuri González, aspirante del PAN al Ejecutivo estatal.



’El senador (Osorio Chong) otra vez se equivoca. Hay que informarle que en Querétaro no vamos en coalición y la traición es algo común que viene él trabajando desde elecciones anteriores. He platicado con compañeros de partido; han externado que personas como él deberían estar fuera del PRI; no ha sido solidario y lo que se sube ayer en redes sociales es una muestra de la falta de compromiso que tiene con su partido’, destacó Abigail Arredondo.



PRI NO VA EN ALIANZA EN QUERÉTARO



Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Paul Ospital Carrera, señaló que la formación de Osorio Chong como militante priista debería motivarlo a apoyar a los candidatos del partido.



’A lo mejor no se enteró de que, en Querétaro, en el PRI no vamos en alianza o coalición con ningún partido’, comentó Ospital Carrera.



Puntualizó que si algún militante del partido apoya a un candidato de otra fracción política, hay motivo de expulsión, según los estatutos priistas.



’Hay que revisarlo, ya que los estatutos son clarísimos y cuando un militante del PRI apoya a otro partido político de manera abierta, lo que sigue es la expulsión’, complementó el líder estatal del ‘Tricolor’, quien reiteró que Osorio Chong es bienvenido para apoyar a los candidatos del PRI cuando quiera.



Asimismo, Ospital Carrera dijo que Morena en Querétaro no es una opción, y que la contienda será y siempre ha sido entre PRI y PAN. Por ello, descartó cualquier alianza de Abigail Arredondo con otro partido.



’Abigail ha ido creciendo como la espuma, y en Querétaro Morena no es una opción real. Por lo que la contienda es entre el PRI y el PAN, como ha sido históricamente’, sostuvo el dirigente del partido en la entidad.



Finalmente, Ospital Carrera declaró que el PRI está ‘vivo’, unido en Querétaro y con muchas posibilidades de triunfo el 6 de junio.



OSORIO CHONG ES UN BUEN AMIGO: KURI



El senador Miguel Ángel Osorio Chong acudió a Querétaro a saludar y no a sumarse a la campaña electoral panista, dijo Mauricio Kuri González, aspirante a la Gubernatura.



«Vino a ver cómo estaba. Es un buen amigo; él es priista. Él es priista, siempre me lo ha dicho y vino a saludar a su amigo, no vino a sumarse», detalló Kuri González.



El senador del PRI subió en la red social Instagram un video donde se le observa con Mauricio Kuri.



«Qué gusto saludar en Querétaro a mi amigo @makugonz y verlo muy bien», se lee en la publicación de la cuenta de Osorio Chong.Carlos Uriega | QUADRATIN