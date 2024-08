Toluca, Estado de México.-Solicitamos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que permitan a las y los vecinos de Chalco y, personas en general, el acceso a las múltiples piezas arqueológicas encontradas a raíz del ’Proyecto de Salvamento Arqueológico Trolebús Chalco-Santa Martha’, expresó Anais Miriam Burgos Hernández, diputada local por el Distrito I ubicado en la zona oriente del Estado de México.





En el marco de la entrega de ’Reconocimiento a Arqueólogos del INAH’ e ’Inauguración de la Muestra Desenterrando el Pasado, Chalco y sus alrededores’ verificado en el Congreso local, la representante popular más joven del Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura mexiquense, Anais Burgos, precisó:





’Somos herederos de la historia de este gran Proyecto’, deseamos y solicitamos a las instituciones competentes que nos regresen las piezas que encontraron; ’no las queremos en cajas, no las queremos guardadas en una bodega, las queremos en el Museo Regional de Chalco’ para que el pueblo, verdadero heredero de esta historia, conozca cuál es su origen, enfatizó.





Ante la presencia de las y los arqueólogos que plantearon e hicieron posible el ’Proyecto de Salvamento Arqueológico Trolebús Chalco-Santa Martha’, el cual consistió en rescatar miles de piezas arqueológicas, así como identificar, clasificar y continuar con la etapa de datación, armado y embalaje para su estudio y conservación, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández agradeció a las y los vecinos de la región que se hayan sumado a las y los arqueólogos, especialistas y profesionales de diferentes disciplinas del conocimiento que participaron en el Proyecto.



Consideró que la población entendió perfectamente que Chalco necesita conocer su historia, su origen, presente y destino.





’Creo que nos falta mucho por hacer, creo que lo que ustedes hicieron (arqueólogos) son los grandes cimientos, pero ahora le toca al gobierno municipal y por eso invitamos a nuestros Regidores porque ellos tienen una gran tarea… que es trabajar de manera transversal para poder impulsar y dar a conocer lo que ustedes nos comparten en este Proyecto de Salvamento’, dijo.





Burgos Hernández agradeció personalmente a los arqueólogos Ricardo Arredondo Rojas, Herve Víctor Monterrosa Desruelles, Yoko Sugiura Yamamato, así como a Héctor Josué Fragoso, Cronista Municipal de Chalco, el impulso que otorgaron al Proyecto para poder materializarlo.





El Arqueólogo Ricardo Arredondo Rojas, principal impulsor del Proyecto, realizó un breve recuento de como gestionó todas las acciones que derivaron en el trabajo iniciado en junio de 2022 y culminaron con los trabajos de campo del salvamento arqueológico en los ocho sectores que conformaron e integraron el gran Proyecto arqueológico de Chalco.





Puntualizó que, sin el respaldo de las y los habitantes de la zona y municipios aledaños a Chalco, simplemente el ’Proyecto de Salvamento Arqueológico’ no habrían avanzado y concluido. ’Chalco es una joya, (dijo) porque técnicamente puedo afirmar que, en cada municipio de la Región de los Volcanes, tiene el potencial arqueológico y, son sitios con arquitectura monumental que nos permitirán entender mucho de estos procesos que se dieron previo a las grandes migraciones’, expreso el arqueólogo.





Planteamiento con el que coincidió Yoko Sugiura Yamamato, una de las especialistas más destacadas en el sector. En tanto Herve Víctor Monterrosa Desruelles, resaltó la relevancia histórica que ha tenido y tiene Chalco en todos los ámbitos de la vida social, económica, productiva y cultura, y congratuló de que por primera vez los tres niveles de gobierno, a raíz del proyecto de movilidad Trolebús Chalco-Santa Martha, hayan volteado a ver la grandeza arqueológica que tiene la Región Oriente.



Es de destacar que las y los arquitectos, junto con las y los asistentes, profesionistas de la arqueología, a los que se les reconoció su aportación y entregó reconocimiento, lograron rescatar y unir cientos de fragmentos para consolidar lotes de piezas que corresponde al Periodo Preclásico, es decir 2,500 años a C a los 200 d C.





Entre las piezas cerámicas encontradas y reconstruidas (un total de 75 piezas) están: vajilla doméstica, artículos de vida cotidiana, instrumentos musicales, materiales ornamentarios como orejeras de obsidiana y pedernal; así como puntas de proyectil y esculturas en basalto que corresponden al referido periodo.