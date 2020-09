Pidió 29 préstamos Javier Corral en sólo 4 años de mandato

El control de la pública de Chihuahua y su refinanciamiento es considerado uno de los más grandes fracasos de la administración estatal de Javier Corral que en cuatro años ha tenido que recurrir a 29 créditos a corto plazo, por un monto que supera los 13 mil millones de pesos.



De acuerdo a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, hay dos factores que han obligado a la Secretaría de Hacienda estatal a recurrir a los créditos de corto plazo.



Según el diputado Miguel Ángel Colunga, presidente de dicha comisión, ’uno de esos factores es el déficit presupuestal presentado en el paquete económico para el ejercicio 2020, que ha obligado al gobierno a acudir a este tipo de deuda. Estamos hablando de un déficit que supera los 5 mil millones de pesos, y cuando hay un problema de este tipo hay dos formas de solucionarlo: gastando menos, ahorrando, o bien adquiriendo deuda, y es lo que están haciendo, pues no hay otra manera de cubrir ese déficit’.



’Y como segundo aspecto, observamos que el gobierno no tiene liquidez, dinero circulante para salir adelante de sus compromisos, y al no haber liquidez, se tiene que recurrir a los créditos ya que la única fuente de ingresos con que se cuenta son los impuestos que se recaudan’.



’Lo anterior nos indica que las finanzas no están sanas, y el acumulado de la deuda a corto plazo supera los 3 mil 100 mil millones’, agregó Colunga.

LA JUSTIFICACIÓN DE CORRAL: DUARTE DEBÍA MÁS



En lo que va de la administración estatal, la Secretaría de Hacienda ha realizado 29 operaciones de crédito a corto plazo por un monto de 13 mil 770 millones de pesos, de los cuales se adeudan de 3 mil 136 millones de pesos.



Sin embargo, el gobernador Javier Corral justificó que los 29 créditos a corto plazo son apenas una cuarta parte de los 119 préstamos que solicitados por el exgobernador César Duarte, equivalentes a 61 mil 717 millones de pesos, dijo.



“Las cantidades de los créditos de corto plazo adquiridos durante el sexenio pasado, que no fueron expuestos al escrutinio de los medios de comunicación, son ampliamente superiores a los tramitados en lo que va de la actual administración”, mencionó el gobernador.



El mandatario estatal aseguró que los créditos gestionados por su gobierno deberán ser liquidados 90 días antes de que concluya su mandato, “porque es lo que exige la ley, para lo cual será necesario hacer un reajuste al presupuesto del próximo año”.



Asimismo desmintió versiones en el sentido de que por estos créditos el gobierno del estado paga intereses a tasas mayores al 10 por ciento, pues la sobretasa promedio ponderada a la que se han contratado estas obligaciones es de 1.10 por ciento. Sin embargo no dio a conocer los montos que se han pagado por intereses y por el manejo de la deuda bajo el esquema de corto plazo.



El Presupuesto de Egresos estatal para el ejercicio fiscal 2020 aprobado por el Congreso del Estado, fue de 78 mil 373 millones de pesos.