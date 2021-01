Pierde Carolina batalla por diputaciones y diluye su aspiración a suceder a Fayad

Aún siendo secretaria general del PRI y presidiendo la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas tras las reformas al partido que la hacen casi plenipotenciaria en materia de designaciones, Alma Carolina Viggiano Austria perdió la primer batalla ante Omar Fayad Meneses, por 3 a 0, y comienza a tambalear su proyecto para ser candidata del PRI a la sucesión gubernamental en Hidalgo.



Carolina ya se veía como candidata ’natural’ del PRI a la sucesión gubernamental. Pactó con Osorio Chong -y a su vez, con Murillo Karam-, con los olveristas y con otros grupos del PRI que se sintieron desplazados, ninguneados y sin empleo, durante la actual administración de Omar Fayad.



Pero Carolina fracasó donde era más fuerte.



Porque el PRI nacional, sigue estando en manos de los Moreira. Humberto Moreira ya presidió al PRI. Rubén Moreira ya fue secretario general del tricolor e incluso en este momento es el representante del partido ante el INE, adueñándose del mismo y colocando a su esposa como secretaria general.



Pero no sólo se trataba del poder fáctico de los Moreira, sino que en la misma figura de Carolina Viggiano recae la responsabilidad de designar candidatos en todo el país. Probablemente le tocaba ’repartir’ en las diputaciones locales al pactar con liderazgos regionales, pero las candidaturas a diputados federales eran suyas y las necesitaba hoy más que nunca si es que quería construir su candidatura. Ni Sayonara Vargas, ni Benjamín Rico, ni Héctor Meneses son cercanos a ella y se impusieron entre una veintena de perfiles; fue un fracaso rotundo para ella.



Aún falta conocer quiénes serán los ’pluris’, pero ni van a ser tantos como creen ni se tratará de una concesión que a ella corresponda, pues para dichas negociaciones no sólo tendrá que acordar en Hidalgo, donde se supone que lo tenía todo resuelto, sino con el resto de figuras de la región y del país.



Su escapatoria será la de tratar de imponer perfiles priistas en los distritos donde corresponde al PAN y al PRD, pues aún quedando demostrado que por lo menos en Hidalgo el tricolor puede competir sin alianzas, se insistió en una coalición en la que de entrada, los priistas consideran que regaló ya 4 candidaturas a otros partidos independientemente de las 3 que quedan y que el grupo de Carolina perdió.



Su mejor carta de presentación serían las elecciones de 2020, donde el PRI aplastó en Coahuila y en Hidalgo, pero es en esta segunda entidad donde de hecho, no se le permitió participar. En sentido estricto, con su partido solamente lo hizo en su natal Tepehuacán y tras diversas irregularidades, se alzó con la victoria por una diferencia de sólo 29 votos, viviendo además el municipio, las manifestaciones más numerosas por parte de los opositores. Si su estructura fue insuficiente para su propio pueblo natal, impulsando a su propio hermano, es natural que no se le vea con mucha expectativa en 2022.

Atizos



Queda menos de un año para que los partidos comiencen a definir quiénes serán sus candidatos a la sucesión gubernamental.



Por parte de Morena, en el camino se le han caído Gerardo Sosa y Cipriano Charrez por asuntos judiciales, además de un Julio Menchaca al que urge despertar de su letargo porque tiene el tiempo encima. En contraparte, otros perfiles han irrumpido como es el caso de la alcaldesa Susana Ángeles, la legisladora Lisset Marcelino o el también alcalde Ramón Amieva, quienes competirán con Abraham Mendoza y Arturo Herrera -o alguno de sus personeros. Su peor desventaja son los enemigos que tienen dentro del partido porque la operación fractura orquestada por Simón resultó un éxito para el tricolor.



Del lado del PRI ya se descartan los apadrinados por Osorio Chong o el mismo David Penchyna, habiendo además otros perfiles que están más preocupados por no pisar la cárcel que por buscar un nuevo encargo -como sucede a ellos-. Los aún dirigentes Erika Rodríguez, Julio Valera o el alcalde Israel Félix son los que llevarían mayor ventaja, aunque en el caso de elegir este último, complicarían a sí mismos la retención del poder, que de por sí no será fácil aún y dividiendo a los guindas.



La misma Carolina Viggiano hoy está derrotada, pero para ella es ahora o nunca, por lo que no puede descartarse incluso si se encuentra acorralada.