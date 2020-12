Pierde impulso la recuperación, pero hay acuerdos en petróleo

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 04, DICIEMBRE, 2020, 11:08 hrs.

eToro

FINANZAS EN

EL MUNDO

ECONOMIA





Las bolsas de Europa registraban alzas esta tarde de viernes, de acuerdo con la plataforma global de inversión multiactivos eToro. Ello a pesar del dato débil de generación de empleos no agrícolas en Estados Unidos, que fue de apenas 245,000 en contra de los 469,000 esperados por los analistas.



El dato es una clara señal del que la recuperación en EU está alentándose, debido al fuerte repunte de la Covid-19 en ese país y al regreso de algunas medidas parciales de confinamiento en varios estados. El aumento de noviembre resulta el más pequeño en los últimos seis meses.



Por su parte, la tasa de desempleo abierto en EU totalizó 6.7%, y la de subempleo 12%. La primera es ligeramente mejor a lo esperado, pero no dio gran aliento a los mercados.



Las bolsas de Estados Unidos abrieron con alzas ligeras esta mañana, sin embargo. Algunos inversionistas esperan que el dato de empleo convenza al Congreso de aprobar algún paquete de estímulo, en donde los Demócratas proponen 900,000 millones de dólares y los Republicanos no más de 500,000 millones.







Durante la noche, el cartel mundial del petróleo, la OPEP y los productores rusos acordaron aumentar su producción en 500,000 barriles por día en enero. El acuerdo representa un modesto repunte en la producción de petróleo y un compromiso en el grupo, que había estado en desacuerdo a principios de semana. La demanda de petróleo todavía está bajo presión por la pandemia, pero el aumento es equivalente a menos de 1% del mercado mundial del petróleo.



El grupo se dividió entre naciones que querían un aumento de hasta dos millones de barriles por día y aquellas que querían mantener recortes de producción. Los precios del petróleo ya han superado la marca de los 46 dólares por barril y, si el progreso continúa, el incentivo para retrasar la producción puede disminuir.



Los nombres de viajes lideran el S&P 500



Las acciones estadounidenses volvieron a ser mixtas el jueves, con el S&P 500 bajando una fracción y el Dow Jones Industrial Average subiendo 0.3%. En el S&P 500, los sectores de energía e inmobiliario subieron 1.1% y 0.7% respectivamente, mientras que el sector de servicios públicos cayó 1.1% y el sector de materiales bajó 0.7%.



Las firmas de viajes estuvieron entre los mayores ganadoras del día gracias al optimismo continuo por las vacunas, con Norwegian Cruise Line subiendo 8.6%, American Airlines 8.3% y United Airlines un 6.8%. En el Dow Jones, el minorista de farmacia Walgreens Boots disfrutó del mejor día, con una ganancia de 7.5%, seguido por Boeing con un alza de 6%. Las acciones de Walgreens han subido 14.1% durante el último mes, lo que ha reducido su pérdida del año a -27,4%.



Un factor que redujo el optimismo el jueves fue la noticia de que las hospitalizaciones y muertes por Covid-19 establecieron récords. Si bien los inversionistas han visto favorablemente el progreso de las vacunas, las cifras récord son un claro recordatorio de que todavía queda un largo camino por recorrer para la economía estadounidense.



S&P 500: -0.1% jueves, +13.5% en el año

Dow Jones: +0.3% jueves, +5% en el año

Nasdaq Comp.: +0.2% jueves, +37.9% en el año



Rolls Royce lidera el FTSE 100 con una ganancia de 15%



Las acciones que cotizan en Londres continuaron avanzando el jueves, con el FTSE 100 y el FTSE 250 ahora subiendo 2% y 3.8% respectivamente en los últimos cinco días de negociación. El FTSE 100 ha ganado 9.9% durante el último mes, mientras que el FTSE 250 ha aumentado 15.3%.



Rolls Royce lideró el índice el jueves con una ganancia de 15,6%, luego de que dijera que la caída en los viajes aéreos causada por la pandemia Covid-19 podría darle un respiro para desarrollar nuevas tecnologías de motores a reacción y potencialmente volver a ingresar al mercado de aviones de pasajeros, según Bloomberg.



El FTSE 250 fue liderado por Cineworld Group, que ganó 14.5% el jueves cuando los inversionistas se pelearon las acciones tras la aprobación en el Reino Unido de la vacuna Pfizer Covid-19. En los últimos cinco días hábiles, las acciones de Cineworld subieron 32.3% y aumentaron 157% durante el último mes. En lo que va de año, el precio de las acciones de la empresa sigue bajando 66.7%.



FTSE 100: +0.4% jueves, -14% en el año

FTSE 250: +1.3% jueves, -8% en el año



Qué Vigilar



Precios de la vivienda en Halifax: Luego de los datos de precios de la vivienda en el Reino Unido de Nationwide esta semana, que mostraron que los precios crecieron a una tasa anual de 6.5% en noviembre, un máximo de cinco años, Halifax entregará sus propios datos el lunes. Los volúmenes de transacciones se han visto impulsados por la exención del impuesto de timbre, que se extiende hasta finales de marzo y ofrece un incentivo significativo para que los compradores potenciales adquieran casas rápidamente.



Esquina Cripto



S&P Dow Jones lanzará un índice de criptoactivos en 2021



S&P Dow Jones Indices, la firma de datos financieros, ha anunciado que lanzará un servicio de indexación de criptoactivos personalizable en asociación con el proveedor de datos Lukka en 2021.



En medio del creciente interés institucional en el sector, S&P Dow Jones dijo que quería que su nuevo producto ofreciera más transparencia a los inversionistas.



"Hemos estado observando [el espacio de activos digitales] y sentimos que está en un punto de interés institucional en su madurez, donde empresas como la nuestra quieren ingresar y contribuir a la transparencia del mercado", dijo Peter Roffman, director global de Innovación y Estrategia en S&P Dow Jones Indices.



Ya existen numerosos índices que ofrecen exposición a criptoactivos, pero Roffman dijo que el producto aportaría la experiencia de su empresa y su impulso por la transparencia al sector.



"Realmente va a emplear las mejores prácticas, tanto en términos de precio, selección de monedas, ponderación, y toda la transparencia concomitante que traemos al mercado", dijo.



El director ejecutivo de Lukka, Robert Materazzi, agregó que la metodología de fijación de precios Lukka Prime de su empresa "es parte de nuestra relación con S&P".