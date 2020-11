Pierde vuelo la euforia por la vacuna de Pfizer

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 12, NOVIEMEBRE, 2020, 11:08 hrs.

eToro

ECONOMIA EN

EL MUNDO



Los mercados europeos están en números rojos esta tarde, reporta la plataforma global de negocios eToro. Las bolsas están saliendo de sus máximos a medida que las tasas de infección continúan aumentando y los inversionistas se dan cuenta de que una vacuna no es una solución de la noche a la mañana.



A pesar de las innovadoras noticias del ensayo de vacunas de Pfizer esta semana, aún no se ha aprobado, y la logística para transportar una vacuna que debe mantenerse a temperaturas bajo cero está plagada de problemas.



El FTSE y el Dax bajan alrededor de 1%, lo mismo que el IBEX. Esto se produce después de que el Reino Unido anunciara que el crecimiento del PIB al tercer trimestre no cumplió con las expectativas de 15.8%, al llegar a sólo 15.5%. Además, la Eurozona reportó una caída de 0.4% en la producción industrial, resultado del confinamiento.



En Estados Unidos, las bolsas abrieron a la baja este jueves, con el Nasdaq rebotando al terreno de las ganancias en los siguientes minutos, en lo que parece ser otro día para las tecnológicas. El rally de Pfizer parece estar llegando a su fin, a medida que la pandemia se vuelve a acercar a Nueva York. En medio de esto, hay un buen dato en las nuevas solicitudes de compensación por desempleo, que totalizaron 709,000 esta semana, en comparación con los 735,000 esperados. El dato aún es superior a los niveles de la crisis global de 2009, sin embargo.



En Asia el Nikkei se mantuvo al alza 0.7%, mientras que el Hang Seng perdió 0.2%. El mercado de Hong Kong está amenazado por el contexto político, en donde el gobierno chino eliminó la posibilidad de que exista oposición política en el gobierno de la ciudad.



-0-



Los sectores de crecimiento, incluidas las acciones tecnológicas, se recuperaron ayer después de caer bruscamente el lunes y martes, a raíz de las noticias positivas del ensayo de la vacuna Covid-19 de Pfizer. No hubo un catalizador aparente para el movimiento, los inversionistas aprovecharon la baja para entrar en alguna de las firmas con mejor desempeño del año mientras estaban más baratas.



Peter Dixon, economista senior de Commerzbank, dijo al Financial Times que los inversionistas se han dado cuenta de que los cambios hacia el trabajo a domicilio y las compras en línea no se revertirán, incluso cuando haya una vacuna. "La Covid-19 va a tener un impacto similar en las estructuras económicas como una guerra importante", dijo. "Muchos de los cambios ... resultarán permanentes".



En el S&P 500, el sector de Tecnología de la Información cerró la jornada con un alza de 2.4%, siendo los sectores de consumo discrecional y de consumo básico los siguientes con mejores resultados. En el otro extremo del espectro, las acciones de energía, finanzas y materiales cayeron.



Fabricantes de chips lideran el camino en el rally del miércoles



El repunte de las acciones tecnológicas impulsó el Nasdaq Composite a una ganancia de 2% el miércoles, mientras que el Dow Jones Industrial Average estuvo cerca de ser plano y el S&P 500 registró un aumento más modesto del 0.7%.



Los fabricantes de chips Qualcomm y Nvidia ayudaron a liderar el camino, con ganancias de 5.4% y 5.1% respectivamente. PayPal también disfrutó de un repunte sustancial, agregando un 4.9%. Un factor que potencialmente desanimó los espíritus relacionados con las vacunas (y que jugó en manos de las acciones tecnológicas) fue la noticia de que Estados Unidos una vez más estableció récords de infecciones por Covid-19, con el promedio de siete días arriba de 100,000.



El Dow Jones se vio afectado por algunas firmas que tuvieron sus mejores resultados al comienzo de la semana. Así, American Express y Boeing devolvieron parte de sus ganancias. Apple lideró el índice, con un aumento del 3%, aunque el precio de sus acciones aún presenta una baja en el último mes; un periodo en el que ha presentado nuevos iPads, iPhones y Macbooks.



S&P 500: +0.7% miércoles, +10.6% en el año

Dow Jones: -0.1% miércoles, +3% en el año

Nasdaq Comp.: +2% miércoles, +21.4% en el año



Las acciones del Reino Unido continúan subiendo, con el FTSE 250 cerca de perder un solo dígito en 2020



Las acciones que cotizan en Londres continuaron subiendo ayer y el FTSE 100 y 250 montaron su primer período sostenido de recuperación después de meses de estancamiento. La ganancia de 1.6% del FTSE 250 lo coloca cerca de volver a una pérdida de un solo dígito para el año, mientras que el FTSE 100 permanece 15.4% por debajo en 2020, después de subir 1.4% el miércoles.



En la parte superior del FTSE 100 estaba International Consolidated Airlines Group, que saltó 8%, mientras que Ocado Group disfrutó de una ganancia de 6.4% gracias al mismo rally tecnológico que se vio en EU. Las acciones bancarias también disfrutaron de otro día positivo, con Lloyds, HSBC y Natwest cerrando el día entre un 3% y un 4% más.



Liderando el FTSE 250 estaba la empresa de ingeniería marina James Fisher & Sons, que cerró el día con más de 20% de alza, seguida de una ganancia de 13.5% para la firma georgiana TBC Bank.



FTSE 100: +1.4% miércoles, -15.4% en el año

FTSE 250: +1.6% miércoles, -11.6% en el año



Qué Vigilar



Walt Disney Co: el gigante de parques temáticos y entretenimiento ha sido una empresa impulsada por los resultados de las vacunas de Pfizer, que abren una ruta para regresar a las operaciones normales. La firma ha enfrentado interrupciones tanto en sus parques como en sus esfuerzos de producción y distribución de películas / televisión. Durante los últimos cinco días hábiles, las acciones de Disney han ganado 10.2%, por delante de reporte trimestral este jueves. Los analistas esperan que la compañía genere una pérdida significativa para el trimestre.



Cisco: la empresa de tecnología de redes y telecomunicaciones también ha disfrutado de un repunte inducido por las vacunas, con sus acciones subiendo 7.6% en los últimos cinco días. En lo que va de año, el precio de las acciones de la empresa ha bajado 18%; con el personal trabajando desde casa, las empresas no han invertido en la tecnología de redes en la oficina, que constituye una parte del negocio de Cisco. La clave para el reporte trimestral de hoy será que la administración actualice a los inversionistas sobre el progreso en alejar a la empresa de algunas de sus líneas comerciales clásicas y centrarse en software y servicios. Actualmente, los analistas de Wall Street se dividen entre Compra y Retener.



Pinduoduo: la plataforma china de comercio electrónico, que cotiza en Nasdaq y tiene una capitalización de mercado de más de 100,000 millones, ha agregado cerca de 200% al precio de sus acciones en 2020, debido al cambio masivo a las compras en línea impulsado por la Covid-19. La compañía reporta el tercer trimestre esta mañana, hora de Nueva York.



Esquina Cripto



Ethereum se divide accidentalmente en dos



Los usuarios de la cadena de bloques Ethereum experimentaron una bifurcación accidental después de que un error en el cliente Go Ethereum (Geth) del sistema de servidores Infura dividiera accidentalmente la cadena de bloques en dos, según CoinDesk.



El error surgió por primera vez cuando varias aplicaciones populares de Ethereum como Metamask, MakerDAO, Uniswap dejaron de funcionar correctamente. La plataforma de negociación Binance rápidamente detuvo el comercio de Ethereum cuando notó una transacción en conflicto en su nodo Ethereum.



Más tarde surgió el error en el cliente Geth, que accidentalmente bifurcó la cadena de bloques Ethereum en dos. El error significó por un corto tiempo que los usuarios de Ethereum interactuaban sin saberlo con dos blockchains diferentes. El error ocurrió cuando ciertos desarrolladores estaban usando una versión de Ethereum que carecía de un parche de software más actualizado. Infura, el sistemas de servidores en el centro de la falla, posteriormente corrigió el problema.



Los desarrolladores anónimos le dijeron a CoinDesk que la falla ocurrió porque ciertos desarrolladores no actualizaron su código a tiempo. Cuando un parche se aplicó silenciosamente a Geth, el sistema se bifurcó entre los que tenían el parche y los que no lo tenían.