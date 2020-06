Pifia de la 4-T con el BOA

Mi estimado Ricardo, van los Maullidos Urbanos para mañ[email protected]

Sin duda el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió un gran error mediático cuando el pasado martes, en su conferencia de prensa mañanera, difundió un ’documento confidencial’ con el cual presuntamente un denominado Bloque Opositor Amplio (BOA) pretende debilitar tanto a su partido como a su gobierno en las elecciones federales del 2021 y mediante la consulta de revocación de mandato del año siguiente.

El supuesto documento conspiratoria lo habrían firmado catorce gobernadores, 212 legisladores, cuatro partidos políticos, cinco cámaras empresariales, dos expresidentes, cuatro casas encuestadoras, once comunicadores y varios líderes de opinión, quienes de inmediato se desmarcaron y manifestaron ser totalmente ajenos al BOA y a su propuesta.

Antes de haber hecho público el manifiesto, López Obrador debió haber sondeado el ambiente político para conocer el verdadero respaldo de los llamados abajo firmantes para contar con más elementos y otorgarle la validez debida, pero le ganaron las ansias ya que, incluso, tenía programado difundirlo el miércoles, es decir hasta el día siguiente.

Según el texto Rescatemos a México. Proyecto BOA, se reconoce que Morena se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y en al menos diez de las quince gubernaturas en juego durante 2021; se puntualiza que para mitigar la crisis por el Covid-19 regaló grandes cantidades de dinero mediante varios programas sociales, sin una utilidad efectiva para abatir la pobreza pero sí genera beneficios político-clientelares inmediatos.

A fin de desplazar a Morena se pretende ganar la Cámara baja en 2021 y, mediante la consulta de revocación de mandato, retirar a López Obrador de la Presidencia en 2022; para ello se resaltarían debilidades y fallas del actual partido mayoritario y de sus representantes, se promoverían candidaturas únicas, las alianzas partidistas y centrar el discurso en temas como desempleo e inseguridad, responsabilizando de ambas problemáticas al mandatario.

Todo lo anterior no es ilegal, tampoco se hace un llamado a una posible insurrección ni se anticipa un presunto golpe de estado, no hay nada de eso, simplemente son estrategias políticas nada novedosas, incluso López Obrador las ha planeado y ejecutado a lo largo de sus más de 18 años de campañas proselitistas que, finalmente, lo llevaron a la presidencia

¿Por qué López Obrador dio a conocer ese documento? Son varias las teorías, entre ellas destaca que intentó crear una cortina de humo para desviar la atención al problema de la pandemia, que continúa creciendo sin control, pero eso sí sería entrar en las especulaciones.