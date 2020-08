Pillan al secretario de ‘Billy’ Álvarez con dinero y documentos confidenciales

+Colocaba documentos en cajas con la leyenda ’triturar’



+Se observa en un video



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Día aciago para la Cooperativa Cruz Azul. Elementos Secretaria de Seguridad Ciudadana encontraron a Guillermo Patiño, secretario particular de Guillermo Álvarez Cuevas en posesión de dinero y documentos confidenciales de la cementera, antes de que las instalaciones del corporativo, al sur de la Ciudad de México, fueran aseguradas por la policía.



Aproximadamente a las 3 de la mañana, en el interior de las oficinas fue encontrado Guillermo Patiño Vera colocando documentos en cajas con la leyenda ’triturar’.



De acuerdo con ESP, Guillermo Patiño no fue detenido en el proceso pero sí le fue decomisado el dinero, la documentación y los objetos que quería sustraer de las oficinas de Gran Sur.



También se le incautaron casi 500 mil pesos en efectivo.



https://www.youtube.com/watch?v=09_dxFNqYd0



Un juez de la capital mexicana puso a disposición del actual Consejo de Administración las oficinas corporativas ubicadas en la colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacán.



Bienes, maquinaria y equipos que se encuentren en las instalaciones también tendrán que ser entregados por orden del impartidor de justicia Jonnathan Julián Molina Suárez.



’Se dicta orden con efectos de mandamiento en forma para que el C. Secretario Actuario de la adscripción, se constituya en las Oficinas Corporativas de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., […] parar cumplimentar el presente proveído y ponga en posesión del Consejo de Administración de la sociedad mencionada las oficinas corporativas recién aludidas, así como los bienes, maquinaria, equipo y demás documentación ubicados en la misma’, señala la orden.



Días después de que el pasado miércoles se librara una orden de aprehensión en su contra, por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, «Billy’ Álvarez Cuevas, tras 32 años, renunció el pasado 1 de agosto a su cargo como director general de la Cooperativa La Cruz Azul, a través de una carta difundida en redes sociales.



(Con información del portal Reporte Indigo)