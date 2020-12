Pintan mural para sensibilizar a la población sobre la violencia de género

• Continúa Secretaría de la Mujer con la campaña 16 días de activismo.



Toluca, Estado de México, .- Para crear conciencia sobre la violencia de género en la sociedad, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de la Mujer y en coordinación con el Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Toluca, realizaron la pinta de un mural conmemorativo en la capital mexiquense.



El mural, desarrollado por la artista Cristina Maya en la Colonia Santín, muestra a una niña sosteniendo una flor con la frase: ’Me quiere, no me hiere’, el cual se suma al realizado en el municipio de Naucalpan, ambos como parte de las acciones de los 16 días de activismo que promueve la Secretaría de la Mujer, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



De igual manera, este ejercicio forma parte de los Proyectos de Recuperación de Espacios Públicos con Perspectiva de Género en los municipios alertados, con lo que se cumple la instrucción del Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, de generar políticas públicas a favor de las mexiquenses.



En la pinta, acompañada de personal de la Secretaría de la Mujer, María de Lourdes Medina, titular del Instituto de la Mujer de Toluca, resaltó la importancia de realizar este tipo de obras.



’Quedan como un monumento viviente de un tema de género que debemos de erradicar y la mejor manera es recordar por todas aquellas que ya no están, más allá de un discurso’, expresó.