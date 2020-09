Pintan Sinfonía del Mar del color de Morena, señala funcionario estatal

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 10 de septiembre de 2020.- El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del estado, Rafael Navarrete Quezada señaló que el gobierno municipal de este puerto pintó las escalinatas de Sinfonía del Mar del mismo color guinda que utiliza el partido Morena.



Navarrete Quezada indicó que ’los espacios públicos son para que la gente los goce y los disfrute, y me parece que usar los colores de un partido no es lo más adecuado’.



Sobre la intervención que hizo el municipio en Sinfonía del Mar, al pintar las escalinatas de color guinda que se asocia con el partido Morena, consideró que este tipo de detalles demeritan cualquier mantenimiento, ya que no es correcto que se utilicen los colores del partido que representa el gobierno municipal.



Recordó que el estado rescató esa zona turística del Acapulco Tradicional en 2017, con una inversión de alrededor de 70 millones de pesos para rehabilitar el corredor de La Quebrada, Sinfonía del Mar y la avenida López Mateos en la playa La Angosta.



Explicó que el color azul con el que fueron pintadas las escalinatas tenía un sentido de armonía con el mar y lamentó que el gobierno emanado de Morena cambiara ese sentido al pintarlas de color guinda. Dijo que en ese caso habría muchas obras pintadas de tricolor, en referencia al PRI, que gobierna en el estado. ’Seamos más institucionales’, expresó el funcionario estatal.

