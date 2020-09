Pintando en blanco y negro

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 31 agosto, 2020.-De noche cuando no duermo escribo poesía desde la penumbra de mi hermoso cielo La ventana me invita a hacerlo. Con solo mirar a lo lejos parpadeos minúsculos brillantes sobre azul infinito e intenso vienen a mi mente sonidos y silencios que habrán de volver la palabra en magia de imágenes y metáforas que van creando versos y poemas Y siendo que de siete días duermo solo cuatro el resto se torna tapiz que unos días parece alegre otros nostálgico y los más triste lamento de ángeles que me ven desde el cielo llorar en silencio



Esta fue por mucho tiempo desde la infancia hasta décadas después del matrimonio la oración de cada noche de la niña que nació para escribir sobre nubes estrellas y cielos tanto como sobre el silencio y la palabra y su fuerza Anhelo callado en la voz que gritaba con silencios desde su garganta aprisionada donde la ahogaba el ansia de decir la verdad viviendo en libertad y disfrutando de una equidad que solo en sueños palpó



Y vinieron los chubascos las inundaciones y los desbordamientos del Bravo y otros ríos por donde su historia fue transcurriendo Mas nunca acabaron los versos ni los poemas ni los cuentos dichos en la oralidad a otros niños o escritos sobre cualquier pedazo de hoja o libreta que tuviera a mano fueran largos o cortos interesantes o sosos Todos dibujando y pintando con palabras una realidad que laceraba su alma femenina y libertaria



Y mataron al alcalde de la Heroica Ciudad de Matamoros Tamaulipas cuando la niña con cara de ángel y bucles dorados tendría quizás apenas si cinco años Dicen que fueron los Fierro Pero detrás de la bala no solo estuvo su revólver sino el mandato del gran amigo del padre del niño que entonces quizás aún no nacía o a lo sumo sería un bebé de cuna cuando corrían los años del principio de de la década de los cincuenta en el siglo pasado. Juan N Guerra quien disputaba con Elizondo el de Matamoros el control de dos negocios jugosos y redondos Trata de Blancas y Contrabando de alcohol



Aquel niño bebé o aún no nato llegaría a Presidente del Cuerno de la Abundancia hacia la década de los noventas Y cuántas fechorías e ilegalidades no cometería Tuvo buena escuela y familia de buen ojo para donde ponía el ojo ponía la bala como cuando junto con el hermano mayor mataron a la sirvienta de su casa Un muerto más y de ese humilde calibre qué importa al mundo



Pero la escuela paterna estaba sembrada en su corazón y su mente Habrían de seguirle a la pobre muchacha doméstica de la casa paterna muchos más estudiantes y periodistas que como soldaditos de plomo fue eliminando cuando a sus ideas o caprichos que para el caso son lo mismo esos se oponían



Y la niña entró en la etapa de la pubertad y la adolescencia Y no sintiéndose del grupo Y de ningún grupo en realidad volvió a refugiarse en la literatura y su imaginación en el cine y la música que en casa se escuchaba



Y leyó sin discriminación ni por la extensión ni por el tema no adecuado para la edad Leía de noche robándole tiempo a sus quehaceres y tareas que padre y madre le señalaban Se apresuraba a terminarlos para tener más tiempo para leer De madrugada escribía y por las mañana dormía dos o tres horas más en fines de semana Así reponía un poco sus desvelos aunque jamás lograría quitarse las ondanadas de tiza negra bajo sus ojos claros



Que si la misa que si las tertulias que si el cine en la matiné de los domingos Que si finalmente le llegaron los bailes y ella sin saber dar un paso correcto en ninguna pista sin tropezar o pisarle los zapatos al acompañante Cómo detestaba ese tipo de socializar. Sencillamente no le gustaba Sentíase tonta y manipulada por su madre y algunas de las amigas de ella, de su madre Pero nunca fue grosera y si bien dijo en un principio que no que no iría a ningún baile terminó yendo a todos Era la hija mayor del Club Esposas de Abogados en Reynosa nadie podía ir en representación de tan destacada agrupación



Oh suerte que tienen algunas pensaba más de una de sus amigas cuando fue como princesa o embajadora o representante también Real princesa o duquesa qué se yo de su Escuela Secundaria Cap. José A de Escandón al Baile del Casino por esos años la única escuela secundaria en la polvorosa y hermosa ciudad de Reynosa Tamaulipas



Que se termina la Secundaria y hora es de pensar qué va a estudiar la niña Que sería bueno mandarla a Harlingen Tx para que aprenda el inglés La idea era que no se alejara tanto de casa pues aún era muy joven No había cumplido ni quince años



Mas he aquí que una amiguita de la secundaria la visitó un buen día en su casa para llevarle la noticia de que si no hacía la Preparatoria en Monterrey en la UNL no podría entrar fácilmente a ninguna carrera universitaria La contienda entre padres e hija empezó Ella convencida de que debía ir a estudiar a la capital regia, su padre a que aún era muy pronto.



Llegó a la capital del cabrito y del cerro al que todo mundo llamaba de la silla, por verlo con forma de silla de montar caballo Mientras ella claramente veía la cabellera larga y el perfil de nariz afilada de una mujer recostada Pero si además la tía Chelo recostada sobre su cama se parecía tanto a esa imagen del Cerro de la Silla



Arribó en agosto dos días antes del examen de selección para ingresar a la Preparatoria Los nervios no la dejaron dormir esos dos días tampoco estudió pues no sabía qué debía estudiar Nunca tuvo en sus manos una guía del examen Nunca supo cómo pero a su amiguita de Reynosa y a ella les tocó la misma mañana y en el mismo salón Por poco se queda sin aprobarlo pasó con setenta y dos Jamás copió en ningún examen era un asunto que no solo repudiaba sino que jamás necesitó de tal artificio Pero no contaba con que la amiga que le avisó del examen estaría a su lado constantemente preguntándole por las respuestas de cada reactivo



No tengo que contar los nervios y la angustia que sufrió esa mañana de solo pensar en que la sorprendieran dictando respuestas Y peor aún que pensaran que era ella quien copiaba La amiga aquella aprobó con algo más que noventa La siguió llevando por siempre en su mente y corazón con cariño ya que a ella en gran forma le debería el haber estudiado desde Bachilleres en la entonces UNL antes de la Autonomía Nunca más volvieron a encontrarse las amigas Cada una tomó su camino



Y el ave del plumaje negro y la figura taciturna aparecería por vez primera muy cerca de su vida Experiencia que no vio venir sino hasta que la tuvo enfrente junto a su cama y ella sin percatarse de la proximidad del suceso se fue muy temprano en la mañana al examen final de Derecho en la Preparatoria Era el final del Primer año



Al regresar alrededor del medio día a la casa de La Barca #63, un viento frío de mayo la golpeó en su rostro con toda la tristeza el llanto y el luto que los allí reunidos cargaban en sus espaldas y se les escapaba por los ojos en forma de llanto o de la garganta como quejidos en medio de una noche oscura y tenebrosa que amenaza con dejar caer una tormenta entre sigilosa y que no quiere empapar las sábanas blancas con su negro dolor



Y ella llegaba con su falda tableada de color naranja brillante retazo de tela para cortina que le gustó a su madre y que la tía le había confeccionado Sí esa la misma a la que ahora ayudaba junto al resto de la familia a ponerle el más bonito de sus vestidos pues ir a la Gloria al lado del Señor Dios Padre no merecía menos Y claro que allá iría quien ángel fue en la tierra bondadoso y espléndido de corazón y obra con todos Lola



Los estudios continuarían y las libretas llenas de garabatos y versos contados en sílabas con curvas bajo cada una de ellas. Sonetos rimas octavillas y cuartetos todas la medidas muchas rimas y más ritmo y cadencia inundaron la hojas por doquier desparramadas Una serie de cuentos y algunas canciones de protesta estuvieron expuestas en el cuarto de la niña que nació para escribir y aún duda de que ese sea su destino Continuará algún otro día otro año o en otra ventana que mire hacia el cielo



Y quizás por fin pintará en blanco y negro sin artificios ni pausas Y todo se entenderá perfectamente

