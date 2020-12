‘Piojo’ Herrera: MLS creció, pero aún no alcanza a Liga Mx

+Incluso, reconoce, rebasó los sueldos del futbol mexicano y se emparejó con los europeos



+Eso les permite un desarrollo y acercarse cada vez más al título de la Concacaf, reconoce



+Por el costo de su carta, aclara, sería imposible contratar a Carlos vela



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- A los 52 años de edad y con tres títulos de liga en sus alforjas, el polémico Miguel Herrera, técnico del América, reconoció –en referencia a las derrotas de su equipo y Cruz Azul– que si bien la MLS ha crecido debido al respaldo económico aún no alcanza a la Liga Mx. Y ante las bajas del plantel, dejó claro que confía en los juveniles para enfrentar hoy al club Los Ángeles en la semifinal de la Concachampions y descartó la posibilidad de fichar a Carlos Vela.



’Hoy no podría decir que el crecimiento de la MLS nos alcanzó. Este torneo es una situación muy atípica para muchos y sólo hay un club estadunidense en la final. Los Ángeles FC fue el boom al eliminar al León y Cruz Azul, pero cada uno tuvo situaciones especiales’, argumentó en conferencia virtual.



En días pasados, la Máquina fue eliminada de dicho torneo tras caer 2-1 frente a Los Ángeles FC en los cuartos de final, mientras las Águilas avanzaron a las semifinales (con un marcador global 3-1), pese a perder 1-0 ante el Atlanta United en el duelo de vuelta de su respectiva serie.



Reflexionó Piojo:



’La MLS abrió la chequera y ha crecido, incluso rebasó los sueldos del futbol mexicano y se emparejó con los europeos, eso les permite un desarrollo y acercarse cada vez más al título de la Concacaf. La liga estadounidense tiene la capacidad de fortalecerse económicamente, pero los clubes mexicanos siguen siendo sólidos y buscaremos mantener la hegemonía en este torneo.



Hace un par de días, Rafael Lebrija, ex presidente de la Primera División -Ahora Liga Mx– de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), opinó que la Liga de Estados Unidos «está creciendo y pronto será capaz de superar a la nuestra. »



Y urgió: ’hay que hacer algo ya, para que ésto no suceda.’



Aunque Herrera reconoció el buen trabajo de Los Ángeles FC, plantel donde juega el mexicano Carlos Vela, sostuvo que el nombre de las Águilas tiene mayor peso por historia.



’El club estadunidense es un equipo fuerte. Pero nosotros también somos un plantel importante. Por historia pesa más el América que cualquier club de la MLS hasta el día de hoy’, presumió.



Aunque cayó en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Atlanta United, el cuadro americanista avanzó a la semifinal con un plantel afectado por bajas debido al Covid-19 y lesionados.



Ahora, Herrera deberá recurrir de nuevo a juveniles como Ramón Juárez para acceder al duelo por el título.



’Hoy más que nunca confío en los jóvenes, por eso me la juego con ellos. Hay quienes deambulan en la cancha y así no puedo ponerlos en el partido, pero hay juveniles que quieren estar’, subrayó.



’Tenemos un equipo corto por varias circunstancias previas al torneo. El jugador joven da siempre el cien por ciento y este torneo lo ven como una aspiración para mostrarse y dejar claro que no nos equivocamos al confiar en ellos. Hoy deben demostrar su capacidad y levantar la mano’, analizó.



Al ser cuestionado por Carlos Vela, delantero del club Los Ángeles FC y a quien dirigió en la selección mexicana, dijo tener buena relación con el jugador. Pero negó que existan posibilidades para convertirse en elemento del América debido al elevado sueldo del ariete y decisiones personales.



De acuerdo con versiones periodísticas, el salario de Vela es de cuatro millones 500 mil dólares, cerca de 90 millones de pesos anuales. El jugador mejor pagado de las Águilas es el portero Guillermo Ochoa, con cuatro millones de dólares.



’No hay posibilidad de traerlo, es muy remoto que pueda venir a México. Está muy contento en Los Ángeles y me ha dicho que sigue teniendo llamadas de Europa. Su calidad le permite ser muy atractivo para varios clubes. Además, tiene un sueldo muy por encima del margen en la Liga Mx.’



(Con información del diario La Jornada)