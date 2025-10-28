Piperos aceptan tregua para revisión legal de pipas y pozos mientras podrán continuar con suministro de agua

Trabajadores de pipas en la zona de Texcoco, agradecieron la intermediación del Gobierno municipal de este municipio, con autoridades del Gobierno del Estado de México para poder seguir trabajando en el suministro de agua potable para las zonas que carecen del vital líquido en domicilios particulares.



El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó esta reunión con el aval de la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez y en la que estuvieron presentes Edgar Santiago Hernández, subdirector Operativo de la Secretaría de la Seguridad del Estado de México, Jose Cipriano Gutiérrez Vázquez Coordinador del Gobierno del Estado de México, Samuel Gudiño Rivera, Director de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Margarita Arías Osorio, Directora General de Obras de la Secretaría del Agua y Elizabeth Terrazas Ramírez Directora de Gobierno de la Región de Texcoco, Luis Alberto Olmedo Fiscal de Robo de Vehículos.



Los trabajadores de las pipas llegaron con la petición de que se les permitiera trabajar, tanto porque dependen de la repartición de agua para la economia de sus hogares, como de la necesidad de familias que habitan en zonas en donde no se ha introducido la red de agua potable a sus casas.



Uno a uno fueron escuchados, por autoridades federales, estatales y municipales con quienes se acordó una tregua para que puedan seguir trabajando en el suministro de agua potable.



En ese tiempo la CONAGUA junto con ejidatarios y dueños de pozos, establecerán una mesa de trabajo para revisar el estatus legal de los sitios de extracción de agua que fueron suspendidos para definir su operación legal y de las pipas aseguradas.



También se revisarán las condiciones en las que operaban las pipas de agua, dándoles las facilidades para regularizarse y mejorar su servicio.



Tras la mesa de trabajo que comenzó a las 9:00 hrs y finalizó 14:00 hrs, los trabajadores de las pipas agradecieron el apoyo del gobierno municipal de Texcoco al enlazarlos con las autoridades estatales que les dieron un salida ante el riesgo de perder su fuente de trabajo, así como la posibilidad de llevar agua a quienes carecen del suministro en sus hogares.