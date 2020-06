Pírricos salarios ofrece Mazatlán a jugadoras de Liga MX

+Pero sin hospedaje, aclara al diario La Jornada



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Una de tantas ignominias contra el futbol femenil de Liga MX. Tarde, pero la directiva del naciente equipo de Mazatlán –propiedad de Ricardo Salinas Pliego, segundo hombre más rico de México, con una fortuna cercana a los 12 mil millones de dólares, empresario consentido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador–, presentó desalentadora propuesta, la semana pasada, a las jugadoras del desaparecido Morelia femenil: sueldos de entre seis mil y nueve mil pesos al mes.



Aunque aclaró que no las apoyaría con casa club, hospedaje, ni estudios, reveló una de las futbolistas afectadas, quien pidió anonimato, debido a que ahora vivirá el calvario de buscar un plantel por sí sola.



Dicho salario, en dólares equivale a poco más de 266 y 400 dólares, que hace de la liga femenil mexicana una de las peor pagadas en el mundo. En contraste, según datos de 2019, las francesas eran las que tenían los mejores ingresos, cuyos salarios medios anuales ascendían a 41 mil 188 euros (914 mil 785.48 pesos).



En segundo lugar se encuentra la Bundesliga Femenina (Alemania) donde las jugadoras se llevan poco más de 37 mil euros al año y en tercer lugar la FA WSL de Inglaterra donde las jugadoras pueden ganar de forma anual hasta 29 mil 962 euros.



Según cifras compartidas por Sporting Intelligence, a través del portal Merca20.com, México se ubica en el último lugar de este listado con un salario medio de mil 881 euros (41 mil 777 pesos) al año, mientras revelan que el pago anual de la Liga MX para los varones, en general, llega a 7 millones 678 mil 463 pesos al año. Aunque hay excepciones, como Guillermo Ochoa, portero del América, quien gana cuatro millones de dólares, unos 88 millones de pesos.



En Morelia, Michoacán, donde tenía su sede el equipo Mazatlán FC, el sueldo máximo para las mujeres era de siete mil pesos, ’tampoco es gran diferencia como para pagar una renta en un lugar donde todo es más caro’, aseguró la jugadora. Varias de sus compañeras, precisó, cotizaron los costos de alquiler de departamentos en Mazatlán, uno de los puertos más turísticos de México.



’Las rentas van desde los siete mil hasta los 40 mil pesos. Los más baratos son lugares muy pequeños y básicos, son sólo para llegar a dormir, además también considerábamos las zonas, la mayoría estaban alejadas de las instalaciones de los entrenamientos, lo que implica otro gasto en los traslados y preocupación por nuestra seguridad’, declaró la jugadora al diario La Jornada.



Destacó que el pago llegaría hasta julio, pero las jugadoras tendrían que mudarse antes y costear el depósito que piden los arrendadores por el inmueble.



Lamentó que sólo en el caso de las mujeres la directiva del ahora club Mazatlán no ofreció apoyo para encontrarles un lugar donde vivir u ofrecerles un respaldo para continuar con sus estudios, tal como sucedió con el plantel de varones.



’Hasta donde sabemos, a ellos les ayudaron a encontrar casa y escuela para sus hijos’, lamentó.



Al menos, puntualizó, ocho integrantes del ahora desaparecido equipo de Monarcas aceptaron la propuesta para irse a Sinaloa, de las cuales tres están en recuperación por lesiones de rodilla y las demás estaban en banca, ’supongo que buscan tener más posibilidad de minutos de juego’, para contratarse con otro club o pedir aumento salarial.



Explicó que al no haber promotores para las futbolistas, como en el balompié de hombres, cada quien recurrirá ahora a sus contactos para buscar un lugar en otro club y jugar.



Desafortunadamente, con el despido de más de 70 jugadoras que ha habido previo al torneo Apertura 2020, es consciente de que el panorama será más complicado.



Puntualizó:



’La directiva de Mazatlán no está obligada a encontrarnos otro equipo, nos hizo una propuesta que algunas aceptaron y otras preferimos rechazar. Cada quien decidió de acuerdo con lo que consideró mejor para su futuro o lo que buscamos en nuestra vida.



’Ahora nosotras tendremos que resolver nuestra situación. Si deseamos continuar contactaremos a los técnicos. Veremos a los clubes que buscan jugadoras, porque sabemos que debido a la pandemia no puede haber visorías, además los equipos quieren futbolistas con experiencia en la Liga, como la que tenemos nosotras.’