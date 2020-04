Plagio del plagio del plagio -1

PRIMERA PARTE



Ahora resulta que la discutida, anatematizada y ampliamente criticada por deshumanizada, ’Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica’, es un doble o triple plagio de dichas reglamentaciones, ya desechadas por sus inconsistencias éticas, según lo revela el colega Julio Aguilar, editor de la sección de Ciencia del diario ’El Universal’.



Tuvimos la oportunidad de abrir la página de la Comisión de Bioética, antes de que borraran el documento, lo tenemos en archivo completo, a partir de ahora, dicha Guía, la vamos a dar a conocer en sus partes principales para que sepamos lo qué estamos analizando.



Empieza con su Preámbulo, textual: ’Este documento tiene como propósito ser una guía bioética para la toma de decisiones de triaje -trillaje, cribado o protocolo de intervención, es un método de selección y clasificación empleado en la medicina-, cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Esta guía fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, que es una enfermedad viral infecciosa nueva, causada por el virus SARS-CoV-2, que tiene manifestaciones clínicas muy serias en aproximadamente el 5% de la población que la contrae. Actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo para el COVID-19.



Esta guía únicamente debe de entrar en operación si: La capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada, o está cerca de ser sobrepasada, y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada. La guía consta de dos partes. La primera parte provee el sustento bioético que justifica cierta manera específica de asignar recursos escasos de medicina crítica. La segunda parte describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación.



En países en vías de desarrollo existe una escasez de camas de cuidados críticos en zonas rurales. Y no es raro escuchar que aún en las grandes ciudades de dichos países existe escasez de equipo de medicina crítica, por ejemplo ventiladores mecánicos. La escasez de estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben de asignar cuando dos o más pacientes los necesitan. Por ejemplo, a quién se le debe de asignar una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea cuando tenemos dos pacientes que se pueden beneficiar de ella. La respuesta a esta pregunta no es obvia, y existe una amplia literatura bioética al respecto.



Dado que los recursos escasos a asignar generalmente se requieren para salvar vidas, a su asignación a veces se le considera como elegir quien morirá. Sin embargo, la anterior evaluación del acto de asignación de recursos escasos es errónea en la mayoría de los casos. Es errónea porque la intención detrás del acto de asignar recursos escasos es elegir quién sobrevivirá. La muerte, o daño que sufre, el otro paciente(s) se prevé pero no se busca intencionalmente.



En la práctica médica cotidiana uno de los principios de justicia que se utilizan para asignar dichos recursos escasos es el de: orden de llegada. Como su nombre lo indica, se compara la fecha y hora en que un paciente (o personal de salud tratante) solicita el uso de un recurso escaso contra la fecha y hora en que otro paciente (o personal de salud tratante) solicita el mismo recurso, y se elige al paciente que solicitó el recurso primero.



Lo que aquí se contrasta es cuánto tiempo los pacientes han estado esperando para recibir el recurso. El principio de orden de llegada se ha justificado en términos de que es: eficiente, transparente, se mantiene neutro respecto a las cualidades personales y sociales de los pacientes, y trata a los pacientes de manera equitativa.



Un segundo principio de justicia que se utiliza para asignar recursos de medicina crítica escasos es el: principio de necesidad médica’.



Hasta aquí estamos de acuerdo. CONTINUARÁ.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.