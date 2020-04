Plagio del Plagio del Plagio - III

TERCER PARTE Y ÚLTIMA



Insistimos, estamos en la tercera fase de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus Covid19, la etapa de ascenso de contagios y de hospitalización. Extrememos precauciones para tener el mínimo posible de contagios.



Hoy terminamos el análisis de la ’Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica’, que como ya dijimos debería llamarse de ’biofunesta’, a la cual ya habíamos hecho referencia, pero se hace necesario insistir para que no vuelva a incurrirse en tal desacato a la ética médica.



Con el debido crédito al trabajo de periodismo de investigación del colega Julio Aguilar responsable de la sección de Ciencia y Salud de ’El Universal’, que nos explica en su artículo ’Un Volado la Guía..’ que estas decisiones de salvar vidas jóvenes y dejar morir a los viejos proviene desde las guerras napoleónicas.



Y lo más grave, nos descubre, con referencia al uso del azar en la ciencia o la aleatoria de edad, los médicos participantes en la redacción de la guía bioética de medicina crítica eligieron un artículo ’basura’ como referencia bibliográfica para sustentar sus argumentos, ya que estaban conscientes de la reacción que levantaría, por lo que anexaron un pie de página para justificar su decisión, puesto que es una manera internacionalmente aceptada dentro de la comunidad científica para hacer asignaciones al azar simple entre dos opciones.



’E inmediatamente mandan una referencia bibliográfica de una publicación internacional arbitrada para cerrar su justificación pero con eso en realidad abren un hoyo negro’.



An overview of randomization techniques: An unbiased assessment of outcome in clinical research –Una visión general de las técnicas de aleatorización: una evaluación imparcial de los resultados en la investigación clínica-, publicado por el doctor Suresh Kp en el 2011, es un artículo del que el Journal of Human Reproductive Sciencess -Diario de las Ciencias de la Reproducción Humana-, se retractó en el 2015 invalidándolo como fuente de conocimiento científico.



La razón es que el doctor Suresh incurrió en un plagio académico en perjuicio de los autores del artículo: Issues in Outcomes Research: An Overview of Randomization Techniques for Clinical Trials. -Problemas en la investigación

de resultados: una visión general de las técnicas de aleatorización para ensayos clínicos-, publicado en el Journal of Athletic Training –Diario de Entrenamiento Deportivo-, en el 2008’.



Y se pregunta: ’¿Cómo puede ser que un fraude intelectual sea parte del aparato crítico de un documento tan delicado? ¿Cómo es posible que un plagio académico se le tome como referencia para justificar que cientos de mexicanos sean elegidos para sobrevivir o para morir por la falta de ventiladores? ¿Qué clase de especialista fue el que dio esa referencia?’



Por su pare Jorge Aguilar y Aguilar, no sabemos si son parientes, presidente de las asociaciones civiles de Adultos Mayores Activos por Yucatán y México; y del Colegio de Notarios de ese estado, declaró al Diario de Yucatán: ’Es una cosa irracional, es un crimen’ esa ’Guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica’ del Consejo Nacional de Seguridad.



Aquí el párrafo más controversial de la multicitada reglamentación:



’Seleccionar al azar evita que consideraciones impertinentes entren en juego. Segundo, cómo asignar recursos escasos cuando la prognosis es similar pero la diferencia de edad entre los pacientes es significativa. Por ejemplo, cuando solo tenemos un ventilador y hay dos pacientes: un paciente A de 80 años y un paciente B de 20 años. Supongamos que si paciente A recibe el ventilador el vivirá 7 años más y si el paciente B recibe el ventilador el vivirá 65 años más.



Para solucionar este problema se tiene que introducir un principio adicional: salvar la mayor cantidad vidas-por-completarse.



Una vida-por-completarse se debe de entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo bio-psico-social humanos (infancia, adolescencia, edad adulta, vejez). Y de entre las vidas-por-completarse hay que elegir aquellas que están en etapas más tempranas. Ahora, en lugar de realizar distinciones de edad de veta fina (por meses o días, por ejemplo) lo que se propone son las siguientes categorías clasificatorias: 0-12, 12-40, 41-60, 61-75, y +75. Utilizar el principio de vidas-por-completarse podría parecer injustamente discriminatorio hacia los adultos mayores, pero esto no es así.



Y para entender por qué, se tendrá que remontar a la pregunta: por qué la muerte es mala para nosotros. La respuesta a esta pregunta es que la muerte es mala para nosotros porque nos priva de oportunidades valiosas futuras. Ello quiere decir que por lo general la muerte priva a los jóvenes de un número mayor de bienes que a aquellas personas que ya han pasado por dicha etapa vital. Por lo tanto, un sistema de asignación de recursos escasos que favorece salvar la mayor cantidad vidas-por-completarse es un sistema que prioriza a aquellos que por lo general perderían más si murieran.



Este plagio del plagio del plagio, en serio demuestra la falta de ética médica, la nula moralidad, la carencia de humanismo, cuando la decisión es dejar morir a los viejos, es decir, recurrir al genocidio. Qué bueno, en franca referencia a Julio Aguilar, que dicha Guía Bioética’, también es un documento ’basura’.



