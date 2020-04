Plan contra COVID-19 de AMLO contempla sólo a los de abajo

El presidente López Obrador presentó su plan de reactivación económica ante la pandemia del coronavirus Covid-19, se orientarán a los sectores vulnerables y evitarán una crisis que lleve a despidos masivos, protegiendo a los empleados.



Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo respuesta alguna a las propuestas de los principales organismos empresariales del país, quienes desde el inicio de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 han alertado sobre la necesidad de obtener una ampliación o prórroga en la declaración y pago de impuestos.



De acuerdo con lo expuesto por el mandatario federal, la prioridad de su plan de reactivación económica es la inversión pública en proyectos destinados a la creación de empleos, así como el otorgamiento de créditos a "pequeñas empresas" familiares que viven al día. Los créditos no suponen algún tipo de alivio fiscal como el urgido por el sector para los próximos meses de transición de la Emergencia Sanitaria.



López Obrador reiteró que los programas de bienestar y desarrollo de su gobierno se mantendrán en plena operación, por lo que todos los sectores vulnerables que se encuentran contemplados dentro de sus respectivos padrones, no deben preocuparse de dicho ingreso durante los próximos meses.



En cuanto a medidas adicionales para evitar la crisis económica, indicó que no se crearán nuevos impuestos ni se aumentarán los ya vigentes. Se mantendrán los estímulos fiscales en la zona fronteriza del país y se redoblarán los esfuerzos para apresar la devolución del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).



En cuanto a las metas económicas para este 2020, AMLO precisó que su gobierno hará "hasta lo imposible" para no contratar nueva deuda pública, una medida que muchos analistas financieros han considerado como alternativa para solventar el periodo de suspensión de actividades.



Precisó que otra fuente de recursos será la suspensión de aguinaldo para altos funcionarios y la reducción de viáticos. No se suspenderá la construcción del aeropuerto en Santa Lucía ni la refinería en Dos Bocas Tabasco.



El presidente de México se comprometió a generar 2 millones de empleos durante los próximos 9 meses y reiteró que este momento de adversidad se trata de una "crisis de transición" que será superada por la entereza del pueblo de México.



Aseguró también 2 millones 100 mil créditos personales a la vivienda y a empresas formales e informales, aunque no dio detalles sobre dichos principios. López Obrador tampoco hizo mención al supuesto respaldo de créditos que Nacional Financiera (Nafin) podría llevar a cabo con la banca. Alexis Pavón | SDP NOTICIAS