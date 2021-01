PALACIO

Por Mario Díaz



Plan Mérida, DEA y expediente



-Temas en la nueva relación entre México y E.U.

-Exonera la FGR al general Salvador Cienfuegos

-La justicia gringa se reserva derecho de reiniciar el proceso



El no ejercicio de acción penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del General de División SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA ha colocado en posiciones encontradas a los gobiernos de México y los Estados Unidos.



En efecto, mientras la justicia mexicana exoneró de toda culpa al exsecretario de la Defensa Nacional, su contraparte yanqui se reserva el derecho de reiniciar el proceso judicial.



Para efectos prácticos ambas resoluciones significan, respectivamente, que el general CIENFUEGOS es una persona honesta y honorable, pero, al mismo tiempo, que la indagatoria podría colocarlo como persona no grata en la Unión Americana. Es decir, en México podrá conducirse libremente, aunque allende el Bravo podría seguir en la mira de los sabuesos de la Agencia Antidrogas Estadounidense.



Desde otro ángulo, el fiscal azteca ALEJANDRO GERTZ MANERO prácticamente tiró al cesto de la basura el expediente de 700 hojas que integró su homólogo gringo, RICHARD P. DONOGHUE.



Generalmente, las indagatorias de los fiscales norteamericanos siempre bien van bien sustentadas al momento de llegar ante una Corte Federal, por lo que resulta sumamente difícil más no imposible que un acusado salga bien librado de las acusaciones en su contra.



Con todo y que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó al Juez desestimar la investigación en contra del general CIENFUEGOS iniciada en 2013, el punto malo fue para la agencia encargada de combatir el narcotráfico en ese país considerado como primera potencia mundial.

Aunque, a decir verdad, no resulta del todo convincente ni lógico que el titular del Ejército Mexicano decidiera apoyar la actividad de un capo mafioso de tercera o cuarta categoría, como podría ser catalogado JUAN FRANCISCO PATRÓN SÁNCHEZ, conocido también como el H-2.



No obstante, queda para la historia el hecho inédito que significa la liberación del ex Secretario de la Defensa Nacional, luego de ser arrestado a su llegada al aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, el 15 de octubre del año pasado. Por obvias razones, muy seguramente el militar de alto rango evitará viajar a los Estados Unidos de Norteamérica.



Sin pasar por alto que en México no existe ninguna evidencia que ponga en tela de duda la honestidad y honorabilidad del general SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, no resulta explicable cómo es que las distintas organizaciones criminales se desplacen impunemente en sus respectivas plazas de operación.



La comisión o la omisión son parte fundamental en una responsabilidad pública, máxime cuando se trata de las fuerzas armadas que tienen como prioridad la defensa de la soberanía del país y la seguridad nacional.



Culpabilizar del todo a las autoridades locales para justificar los desplazamientos de los sicarios al servicio de los cárteles de la droga no resulta un argumento sólido ni objetivo.



Mientras tanto, a un par de días del relevo presidencial en la tierra del tío Sam, se perfilan como temas de atención bilateral el Plan Mérida, el acotamiento a la actividad de los agentes federales estadounidenses en México y la apertura al público del expediente integrado por la justicia norteamericana en contra del general CIENFUEGOS ZEPEDA.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Pues resulta que el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, sostuvo importantes reuniones de trabajo en Tamaulipas relacionadas con la selección de los candidatos de Morena para el proceso electoral que está en marcha, por encargo directo del dirigente nacional MARIO DELGADO CARRILLO.



En Matamoros, GONZÁLEZ ROBLEDO intercambió impresiones con el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, la diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ y el diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, quien pretende la candidatura a la alcaldía reynosense.

En ciudad Victoria, se reunió en restaurante de postín con el dirigente estatal del magisterio tamaulipeco, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, por lo que se presume que los mentores cuerudos podrían apoyar la causa del Movimiento de Regeneración Nacional y sus partidos aliados.



II.-La capacidad de gestión y organización de Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas y la asociación ABC No.1 que preside la maestra LILIA LUGO DE DÍAZ, fue atestiguada por la agregada religiosa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), NORMA PIMENTEL, quien pertenece a la Orden de Misioneras de Jesús.



La labor social fue desplegada entre poco más de 200 familias de la comunidad pesquera en la playa Bagdad al filo del mediodía del pasado sábado. Los apoyos a la economía familiar consistieron en el reparto de ropa, zapatos, utensilios de cocina y despensas alimenticias, acción que causó grata impresión a la agregada religiosa de la ONU.



Y hasta la próxima.

