PLANDEMIC: el falso documental sobre el Covid-19 que está inundando las redes sociales

¿Quién es Judy Mikovits y por qué se ha vuelto tan famosa?



La pandemia de covid-19 ha hecho de este tiempo el contexto perfecto para que de nuevo ciertas personas se hagan notar y pongan sobre la mesa, ya sea para debatir o para ser objeto de burla, argumentos que apelan a la conspiración por parte de gobiernos o autoridades médicas, para desmentir información.



Una de esas personas es Judy Mikovits, una excientífica que solía trabajar en un laboratorio médico.



Para ella, los científicos oficiales del gobierno de Estados Unidos son los responsables de la pandemia de covid-19. Mikovits asegura que son responsables porque alguna vez ella fue parte de este grupo de científicos. Claro, esto antes de que, según Mikovits, intentaran ’destruir’ su trabajo, una investigación que fue rechazada porque no cumplía con los métodos adecuados para una investigación científica. De acuerdo con Mikovits, la sociedad estadounidense no debe confiar en este grupo por dicha razón.



Ahora, Mikovits está gozando de fama, pues con ayuda de varias personalidades del movimiento antivacunas ha hecho un pequeño documental para difundir ’la verdad sobre la covid-19’ que lleva por título Plandemic.



Por supuesto, Mikovits es el personaje central de este documental (si es que le podemos llamar así, pues sólo dura escasos 26 minutos). YouTube y Facebook han intentado bajarlo de sus plataformas en numerosas ocasiones, alegando que promueve información falsa. Sin embargo, muchos ’influencers’ han hecho comentarios promoviendo el documental y sus argumentos.



La primera alerta de este video es que Judy Mikovits es la única ’experta’ y ’científica’ que es entrevistada, no hay exposición de puntos de vista de otros científicos. Las especulaciones las presenta como verdades incuestionables, comprobadas científicamente, pues carecen de cualquier revisión y diálogo con otros expertos, carecen de la metodología que caracteriza a toda investigación científica y en especial la que respalda a la epidemiología.



Este video sugiere que la pandemia fue planeada, además de que afirma que las personas más inteligentes pasan por alto la verdadera historia y deliberadamente eligen enojarse en lugar de asustarse. Sugiere también que el doctor Fauci, el principal científico frente a la pandemia en Estados Unidos se ha aliado junto con otros médicos y servidores públicos para engañar a la sociedad.



Lo más peligroso de este documental es que hace una explícita invitación a la audiencia a no creer nada de lo que las autoridades oficiales difundan: si no crees en lo que ellos dicen, entonces todo va a estar bien.



Así que nosotros te recomendamos que si te llegas a encontrar con este ’documental’ en cualquiera de tus redes sociales lo veas con mucho cuidado, contrastando las opiniones y especulaciones de Mikovits con la información presentada por los expertos en medicina y epidemiología.



