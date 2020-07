PALACIO

Por Mario Díaz



Plano secuencial, no montaje



-Poderío intimidatorio del CJNG

-Secretarios con criterio distinto

-Ya no es tiempo de culpar al pasado



EL par de videos difundidos por al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) deja en claro el poderío económico, de fuego, de movilización, de impunidad y, muy seguramente, su capacidad para corromper a fuerzas armadas de los tres niveles de gobierno por medio de convencimiento de ’plata o plomo’.



Salvo la presentación de unidades motrices todo-terreno con blindaje y aditamentos para montar armas de grueso calibre, la ametralladora antiaérea y las potentes Barret calibre 50 milímetros, ese tipo de exhibición de poderío se ha registrado en otras latitudes del país.



Desde una perspectiva comparativa, con todo y lo observado en ambos videos resulta inverosímil tan solo pensar que podría equipararse a las fuerzas militares encuadradas en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría Armada de México y en la Guardia Nacional.



Sin embargo, sí se trata de una fuerza letal que superaría en muchos de los casos la capacidad de movilización, protección, adiestramiento y armamento de fuerzas policiales estatales o municipales.



Sería demasiado temerario que la demostración del músculo de ese grupo delictivo haya sido con la intención de preocupar al estado Mexicano. No obstante, es evidente que las videograbaciones están orientadas hacia grupos rivales, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por JOSÉ ANTONIO YÉPEZ ORTIZ, (a) El Marro, tal y como lo hizo notar quien encabezó el segundo video, tomado desde un dron.



Por supuesto que es un tema que no debe minimizar el gobierno de la Cuarta Transformación y que, por el contrario, debiera regular ante la mala imagen que proyecta ese tipo de material mediático ante los ojos del mundo entero.



Bien sea utilizando la inteligencia para golpear las columnas financieras o bien mediante la estrategia de ’abrazos no balazos’ o sin ’declaración de guerra’, pero lo cierto es que se trata de un asunto que pudiera convertirse en una amenaza de seguridad nacional.



Dese otro ángulo, la exhibición de poderío del CJNG colocó en posturas encontradas respecto a la autenticidad de los videos al secretario de la Defensa Nacional LUIS CRESCENCIO SANDOVAL y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO.



Para el segundo se trataba de un video-montaje, mientras que el primero reconoció que se trataba de un material auténtico que reflejaba la realidad de las tomas terrestre y aérea.



Expertos en video-grabaciones inmediatamente descalificaron la opinión del encargado de la seguridad y protección de los mexicanos con el sólido argumento de que se trató de un plano secuencial sin cortes, por lo que no podría calificarse como un montaje mediático.



El gran y grave problema es que la lucha interna entre los distintos cárteles de la droga por el control de las rutas de trasiego y otras actividades fuera de la ley, mantienen en la angustia y desesperación a miles de familias que residen en comunidades urbanas y rurales a lo largo y ancho del país.



Actualmente, ya no es ni momento ni justificación que la impunidad y violencia de los grupos delictivos obedece a la corrupción de gobiernos antecesores a la 4T.



A poco menos de dos años del gobierno lopezobradorista es tiempo suficiente para que se observara algún resultado que permitiera ver la luz al final del túnel de la violencia y el regreso de la tranquilidad de las familias aztecas.



DESDE EL BALCÓN:

Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas lamenta profundamente el fallecimiento del colega JOSÉ WALLE JUÁREZ, decano del periodismo tamaulipeco y reconocido en par de ocasiones por el Club Primera Plana de la ciudad de México por su Trayectoria Periodística.

Descanse en paz.



Y hasta la próxima.

