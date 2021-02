Plantas de Volkswagen, GM y Mazda suspenderán operaciones por escasez de gas

Volkswagen de México, General Motors y Mazda suspenderán operaciones debido a la escasez de gas natural.



VW informó en un comunicado que ajustará su producción este jueves y viernes, con la finalidad de cumplir con los requisitos de disminución en el consumo de gas natural que solicitó gobierno en el sector industrial.



La empresa agregó que para el modelo Jetta parará la producción los días jueves 18 y viernes 19 de febrero. Mientras que en Taos y Golf será solo el viernes.



"El personal que labora en estos segmentos entrará en esquema de paro técnico", dijo la empresa.



Mientras que la armadora japonesa Mazda Salamanca, en Guanajuato, entró en un paro técnico que durará dos días debido a la falta de gas natural.



Mazda interrumpió la producción de vehículos desde el segundo turno de este miércoles, y anunció que reanudaría labores hasta el viernes 20 de febrero.



Esto se suma al anuncio de General Motors, empresa que también decidió suspender operaciones en Guanajuato.



"Debido a la escasez de gas natural que afecta el territorio mexicano, nuestro Complejo de Silao Guanajuato se vio en la necesidad de detener sus operaciones la noche del 16 de febrero y hoy 17 de febrero", respondió la empresa.



Reiteraron que estarán adecuando el regreso a la producción, cuando el abasto de gas se reestablezca en un nivel óptimo.



Otras industrias afectadas

Al mismo tiempo, al menos 15 empresas del municipio de Apaseo el Grande han decidido entrar también en paro técnico por problemas de abastecimiento de gas natural, y otras más podrían hacerlo en las próximas horas al no disponer de este insumo, informó Gonzalo Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Apaseo el Grande (ASEZI).



El presidente de ASEZI indicó que las empresas afectadas son del ramo automotriz, metalmecánica y farmacéutica.



’Además de los apagones en el servicio de energía eléctrica que nos están retrasando los procesos de producción, ahora se suma la falta de gas natural. Estos dos problemas están afectando a la industria. Es una situación crítica, todavía no estamos en caos, pero tenemos que empezar a buscar soluciones porque esto afecta la producción industrial pero también le impacta al salario de los trabajadores’, señaló el líder empresarial.



Gonzalo Hernández dijo que la falta de gas natural ha provocado que el precio de este hidrocarburo se esté disparando.



"El precio del gas natural estaba en 40 y 60 dólares, pero ahora lo estamos comprando hasta en 120 dólares; obviamente esto provoca un impacto en los costos de producción industrial, porque estos altos precios no se tenían considerados’, por ello el dirigente empresarial reiteró la necesidad de buscar soluciones a esta problemática.



Autoridades estatales dijeron que desde el martes algunas empresas de Guanajuato comenzaron a recibir notificaciones de que no había suficiente gas natural para poder operar, por lo que varias están optando por realizar paro técnico, con la esperanza de que este no pase del fin de semana y puedan volver a producir.



Esto, luego de que el Gobierno de Texas ha prohibido las exportaciones de gas natural hasta el 21 de febrero.



Con información de Luciano Vázquez y Erick Axel Sánchez Alcocer.