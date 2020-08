Plantea alcalde de Ecatepec que todo Edomex debe volver a Semáforo Rojo para controlar pandemia de Covid-19

Ecatepec, Méx._El alcalde Fernando Vilchis Contreras planteó al gobierno del Estado de México valorar la posibilidad de regresar la entidad al Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria, debido a que es necesario reforzar las medidas para frenar los contagios y fallecimientos por Covid-19 en territorio mexiquense.



Durante la reunión semanal de coordinación entre autoridades de Ecatepec y del Estado de México, que se realizó de manera virtual, el gobierno municipal propuso valorar la posibilidad de restablecer el Semáforo Rojo en la entidad, ya que continúan altos los contagios y muertes por coronavirus.



El alcalde recordó que Ecatepec fue el primer municipio a nivel nacional que decidió mantener el Semáforo Epidemiológico en color rojo, toda vez que aun no hay condiciones para controlar el número de contagios en la localidad.



Indicó que el municipio decidió aplicar un plan de 30 acciones encaminadas a contener los efectos de la pandemia entre la población, las cuales se desarrollan de manera independiente, ya que hasta el momento el municipio no ha recibido apoyo por parte de los otros niveles de gobierno.



Adelantó que en los próximos días se iniciará la entrega de 40 mil microcréditos para comerciantes, emprendedores y microempresarios, con el fin de reactivar la actividad económica en el municipio que se ha visto afectada por los efectos de la crisis sanitaria.



Raymundo Martínez Carbajal, secretario de Movilidad de la entidad y representante del gobierno estatal en esta región de la entidad, reconoció que la situación es muy compleja a pesar de las medidas que han tomado autoridades estatales y municipales para enfrentar la pandemia.



Isaac Languren Galicia, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec, informó que hasta el pasado 2 de agosto el municipio registraba seis mil 446 casos positivos y mil 58 defunciones, con tasa de letalidad de 16.4 por cada 100 mil habitantes.

Añadió que Ecatepec ocupa el primer lugar de contagios en el Estado de México, con mil 500 casos más que Nezahualcóyotl, aunque no hay que olvidar que se trata del municipio con mayor número de habitantes de la entidad.



Aseguró que en cuanto a contagios por cada 100 mil habitantes Ecatepec no ocupa los primeros lugares, pues es superado por municipios como Toluca y Nezahualcóyotl, lo que demuestra que las acciones tomadas por los gobiernos estatal y municipal dan resultados positivos.



’No es un trabajo de una sola dependencia, es trabajo de un equipo. Creo que las actividades municipales han surtido efecto, las actividades y acciones que el gobierno del Estado ha implementado también han surtido efecto’, concluyó.



Autoridades de Ecatepec igualmente plantearon que ante la reducción de partidas federales y estatales a los municipios, el gobierno del Estado de México debe apoyar con recursos e insumos a los ayuntamientos para hacer frente al Covid-19.