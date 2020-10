Plantea el CCE trabajo coordinado con el gobierno para frenar contagios por coronavirus

No solamente para el sector económico, sino para la ciudadanía en general, retroceder a semáforo epidemiológico rojo e incluso permanecer en naranja ante el incremento o nula disminución de los contagios de Covid-19, sería lamentable y catastrófico, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero (CCE), Joaquín Badillo Escamilla.



Ante ello, el representante hizo un llamado "decidido y firme" a los tres órdenes de gobierno a trabajar de manera coordinada con la sociedad civil. "Creo que no hay una mejor solución, enlazarnos y verdaderamente ponderar la salud y el bienestar de la población, de nuestras familias, nuestros seres queridos, y por supuesto por el bien de nuestras empresas", expresó.



Jacko Badillo alertó sobre los riesgos de que la pandemia se vuelva incontrolable si no se refuerzan las medidas de prevención y se intensifican las campañas de difusión de forma más precisa.



"Tenemos que alertar sobre las lamentables consecuencias que puede traer que volvamos al rojo, incluso permanecer en naranja; creo que debemos mirar hacia adelante, procurar el regreso a semáforo amarillo y entender que mientras no exista una vacuna contra el Covid-19, el virus va a estar entre nosotros y para combatirlo, ya todos sabemos desde hace 6 o 7 meses, tenemos que lavarnos las manos frecuentemente, usar gel antibacterial, cubrebocas, caretas protectoras, aplicar la sana distancia y extremar las medidas de segurida e higiene".



Añadió que los contagios también tienen que prevenirse con las personas que nos visitan como destino turístico, "desde las terminales aéreas, las autopistas, que es por donde más entra la gente, desde ahí reforzar las campañas de concientización y exigir, responsable y educadamente, el uso de las medidas sanitarias, así como a los establecimientos que reciben turismo que cooperemos, por favor, que no podemos asistir ni permanecer en lugares donde haya mucha afluencia de personas, porque los contagios van a seguir creciendo y eso, insisto, sería lamentable, catastrófico, no solamente para el sector empresarial, sino para toda la sociedad en general", remarcó.