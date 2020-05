Plantea Israel Zamora crear un seguro de desempleo



· Se prevé incrementar en 0.200 por ciento la aportación que realiza el Estado al IMSS



El senador Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del PVEM, propuso modificar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social para crear un seguro de desempleo que ayude a mitigar el impacto económico a las familias afectadas por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.



’Se pretende brindar certeza jurídica y económica para la fuerza laboral que contribuye a la hacienda pública, así como incentivar la incorporación al trabajo formal para contar con estabilidad laboral y soporte social’, señaló.



La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de abril, busca apoyar a los trabajadores que perdieron su empleo y que, a través de un seguro, cuenten con un ingreso que cubra las necesidades básicas de su familia, mientras se reincorporan a una actividad laboral.

El integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social explicó que el seguro de desempleo se obtendrá de la aportación que realiza el Estado, la cual se propone incrementar del 0.075 por ciento al 0.275 por ciento sobre el salario base de cotización.



Con este 0.200 por ciento de la cuota se integrará un fondo para el seguro de desempleo, que puede ser utilizado por el trabajador en caso de que pierda su empleo de forma involuntaria, indicó el senador.



Zamora Guzmán detalló que, para ello, el Gobierno debe perfilar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que sea ejercida por el ciudadano sin empleo y que requiera el apoyo del Estado.



El legislador del Verde Ecologista señaló que para acceder al beneficio es necesario que la persona que lo solicite haya trabajado por más de seis meses en su último empleo y deberá contar con más de dos años de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Además, no haber accedido al seguro de desempleo en los últimos 2 años, estar dado de alta en la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo y no ser pensionado o recibir algún beneficio gubernamental.



Recordó que la Ley de Seguro Social contempla la posibilidad del retiro parcial del dinero de la subcuenta de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, no así de una bolsa destinada para los trabajadores formales que han quedado sin empleo.



En los artículos transitorios, agregó el senador, se prevé que la entrada en vigor del decreto aplicará hasta la aprobación del ejercicio fiscal siguiente a la aprobación de la propuesta, toda vez que la bolsa de recursos son aportaciones del Estado.



La iniciativa turnada a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda plantea que la Secretaría del Trabajo en coordinación con el IMSS, establecerán los lineamientos para la entrega del seguro de desempleo a fin de determinar los mecanismos que deben ejecutarse en la entrega del apoyo por falta de empleo.